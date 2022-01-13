洛阳这些高速站口七座以下车辆恢复上站

22日下午，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至16时31分，因降雨，连霍高速洛阳段，宁洛高速洛阳段，盐洛高速吕店站恢复七座以下车辆上站，禁止七座(含七座)以上车辆及货车上站，其他高速通行正常。

22日下午，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至16时31分，因降雨，连霍高速洛阳段，宁洛高速洛阳段，盐洛高速吕店站恢复七座以下车辆上站，禁止七座(含七座)以上车辆及货车上站，其他高速通行正常。

洛阳高速交警提醒，近期强对流天气频繁，广大司机朋友要及时关注出行信息，雨天路滑，注意谨慎驾驶。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋)