洛阳中院首次使用远程视频系统开庭审理减刑案件

2022年7月20日至22日，洛阳中院首次使用远程视频系统在本院集中开庭审理了河南省洛阳监狱报请的91起减刑案件。

“罪犯XXX，能否听清法官说话？”

“刑罚执行机关，能否看到法院画面？”

“报告审判长，远程连线已就绪，可以开庭。”

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2022年7月20日至22日，洛阳中院首次使用远程视频系统在本院集中开庭审理了河南省洛阳监狱报请的91起减刑案件。

庭审邀请了部分人大代表及政协委员旁听，洛阳市纪委监委驻洛阳中院纪检监察组工作人员也旁听了此次庭审，确保审理过程公开透明。

当前疫情防控常态化形势下，为提升减刑、假释案件办理质效，严格规范减刑、假释工作，贯彻落实好两高两部《关于加强减刑、假释案件实质化审理的意见》，洛阳中院审监庭及时转变传统办案思维，与河南省洛阳监狱多次沟通协调，积极探索新的庭审模式，通过设置在法院和监狱区内的视频终端，建立了洛阳中院与河南省洛阳监狱“点对点”的远程视频专线，在确保安全性的基础上，通过远程视频，审判员和检察员，刑罚执行机关干警和罪犯分别在法院和狱内开庭，大大节约了时间，降低了庭审成本和在途风险。

今后，洛阳中院将依托远程视频系统，陆续与河南省第四监狱、河南省豫西监狱、洛阳市监狱等建立“点对点”的远程视频专线，逐步实现减刑假释案件全面开庭审理，让减刑假释工作更加阳光透明。