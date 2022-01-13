洛阳主要河流均未超警戒水位

22日，洛阳迎来一轮强降雨天气。记者从洛阳市水利局和洛阳水文水资源勘测局获悉，截至22日17时，洛阳市伊河、洛河、涧河、北汝河等主要河流水位均未超过警戒水位。特别是随着小流域“两清一护”工程全面完成，小流域行洪能力大幅提升，未出现小流域洪涝灾害。

22日，洛阳迎来一轮强降雨天气。记者从洛阳市水利局和洛阳水文水资源勘测局获悉，截至22日17时，洛阳市伊河、洛河、涧河、北汝河等主要河流水位均未超过警戒水位。特别是随着小流域“两清一护”工程全面完成，小流域行洪能力大幅提升，未出现小流域洪涝灾害。

近期，为做好强降雨天气应对工作，洛阳市水利局部署在全市集中开展水利工程安全度汛隐患精细化排查整改复核督查工作。各复核督查组按照水库、险工险段、淤地坝、山洪灾害危险村全覆盖的原则，对水库溢洪道、闸门、启闭机、备用电源等关键点安全运行情况进行再排查、再复核，对山洪灾害村落实“三查三看一走访”(检查山洪灾害防御预案，看是否符合编制导则要求；检查预警预报机制，看运行维护是否正常；检查转移避险机制，看是否做到应知尽知；走访群众了解演练、包保责任人及应急避险转移路线地点)，切实提高安全度汛能力。

下一步，全市水利、水文部门将密切关注天气变化和雨水汛情发展，加强会商研判，加强值班值守，适时启动应急响应，扎实做好山洪灾害的防范工作，坚决维护人民群众生命财产安全。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 洛水利 文/图）