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宜阳花果山乡：桃子丰收采摘忙 树梢挂满致富果
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.07.22 17:34

　　近年来，宜阳县花果山乡聚焦市委乡村振兴“151”工作部署，以乡村运营为抓手推进乡村建设，因地制宜，盘活山水资源，大力发展水蜜桃产业，稳步推进农旅融合发展，助力乡村振兴。

　　该乡注重山水资源和田园风光相结合，因地制宜，大力发展水蜜桃产业，形成了以关庄、穆册为核心的优质水蜜桃示范基地。摒弃“守门待客”的观念，主动“触网”，借助微信公众号、宣传片、向各大媒体投稿等方式，积极宣传花果山乡水蜜桃。开通网店购买和商超供应，线上线下相结合的形式，解决农产品销售问题。该乡还正在积极打造桃园文化，发展“休闲采摘+乡村旅游”模式，延长产业链条，以农旅融合的产业发展之路，带动农民就业，助力乡村振兴。

　　目前，花果山乡根据水蜜桃特性，选择种植硬度大、耐贮运、售期长的红不软水蜜桃，先后栽种桃树200余亩，年产水蜜桃2万余斤，带动30余人就业。(李帅奇)④
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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