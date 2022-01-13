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医疗器械实现线上销售！洛阳发放首张《医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证》
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.22 18:42

　　22日记者从洛阳市市场监管局获悉，经该局行政审批科严格审核，洛阳嗨团网络科技有限公司取得全市首张《医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证》，并于当日成功上线运营，成为洛阳首家获得这一资质的线上平台。这也标志着，今后医疗器械生产经营企业通过入驻洛阳医疗器械网络交易服务第三方平台即可线上销售产品。

　　洛阳嗨团网络科技服务有限公司成立于2017年，主要经营场所位于洛阳市洛龙区正大国际城市广场，是一家集“大数据研发、品牌推广、产品销售”于一体的平台化科技服务公司。受疫情影响，洛阳嗨团网络科技有限公司市场成交份额有所下降，为拓宽营销渠道，降低成本、扩大市场、稳住增量，该公司急需办理医疗器械网络交易服务第三方平台备案，通过线上平台开辟销售业务。

　　7月18日，洛阳嗨团网络科技有限公司到位于市民之家的洛阳市市场监管局服务窗口提交申请。了解企业的迫切需求后，该局相关负责人第一时间向河南省市场监管局请示汇报，积极协调争取政策支持；与此同时，该局行政审批科工作人员主动与企业对接，提前做好备案工作的事前、事中的业务指导，力争企业实现“一次提交、只跑一次、一次办妥”完成备案事项，助力企业早上线、早运营。完成医疗器械网络交易服务第三方平台备案后，该公司法人按要求签订承诺书，将严格遵守法律法规等相关规定，依法依规诚信经营。

　　“万人助万企”活动开展以来，洛阳市市场监管局坚持以服务企业发展为导向，加大精准扶持力度，让政策更快捷、更通畅、更精准地惠及企业，加快推动行政审批领域改革由“跟随式”向“引领式”迈进，切实提升企业获得感和满意度，致力打造市场化法治化国际化营商环境，持续增强高质量发展的动力活力。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 黄辉 常晓辉)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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