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河南省2021年度营商环境评价结果公布 洛阳排名全省第二
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.22 18:42

　　记者22日从洛阳市发改委获悉，河南省2021年度营商环境评价结果近日公布，洛阳市营商环境排名全省第二，处于优秀水平。这也是洛阳营商环境评价连续4年保持全省第二位。

　　据悉，我省营商环境评价针对不同参评对象，设置省辖市(含济源示范区)、县(市)、市辖区、国家级功能区4套指标体系，分别进行考核排名。

　　在省辖市排名中，洛阳市营商环境整体得分89.35分，较上年提升1.47分，与第一名郑州的差距仅为0.08分。22项一级指标中，洛阳市政务服务、劳动力市场监管、获得用水、知识产权、包容普惠创新等16个指标排名全省前六，属优势指标，优势指标个数较去年增加1个。其中，获得用水、劳动力市场监管、政务服务3个指标排名全省第一；知识产权、包容普惠创新、跨境贸易3个指标排名全省第二；获得用气、政府采购2个指标排名全省第三。

　　另外，洛阳市还有7县、7区、2个国家级功能区参加了全省2021年度营商环境评价。在全省103个县(市)排名中，偃师区位列全省第5位。在全省54个市辖区排名中，洛龙区位列全省第4位。在全省16家国家级功能区排名中，洛阳自贸区位列全省第3位。

　　去年，洛阳市深入落实国家、省、市各项决策部署，坚持将优化营商环境作为经济发展的“命门之穴”，强化改革创新，锐意进取，推动了一系列利企便民的改革举措，营商环境持续改善。深入推进“放管服”改革，先后与上海、浙江等省市的20余个县(市)区实现社保、不动产登记证明查询打印等180个事项跨省通办。持续推进减环节、减材料、减时限、减费用、优流程，市本政务服务事项“最多跑一次”事项占比达97%。持续推动招投标领域改革，实现远程网上不见面开标全覆盖。推进“水电气暖信”一窗受理，在政务大厅将水、电、气、暖、通信等8项业务整合到一窗办理，实现“一次告知、一表申请、一次提交、一窗受理、一站办理、一网通办”。深入推进商事制度改革，全面落实减税降费政策，构建最优的宜居宜业环境。

　　今年以来，洛阳市以打造全省最优、全国领先的市场化营商环境为目标，对标国内先进，瞄准国内前沿，在“水电气暖信”基础要素供给、融资服务、人力资源服务、市场监管、城市管理等方面推出系列改革举措，力求在全省范围内打造“洛阳样板”。在河南省优化营商环境创新示范市创建中，洛阳市成功入选市场环境领域创新示范市。

　　洛阳市发改委相关负责人表示，下一步将以创建全省优化营商环境示范市为契机，深化数字化改革，聚焦部门业务痛点和企业办事堵点，全面提升政务服务、企业开办、缴纳水费等重点领域便利化水平。聚焦企业关切和实际需求，实施小切口、精准化、精细化服务模式改革，切实提升企业获得感和满意度，让高品质营商环境成为建强副中心、形成增长极的重要支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 实习生 丁博 通讯员 苏健）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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