平均年龄72岁的“长春老街坊”义务巡逻队“亮相”【视频】

“同学们，打篮球时注意一定要把手机放好！”“接到让你给陌生人转账汇款的电话，一律不要相信。”“出门前记得检查燃气阀门是否关好。”……日前，在洛阳市涧西区长春社区36号街坊小游园内，一支平均年龄72岁的“长春老街坊”义务巡逻队正式“亮相”。

“同学们，打篮球时注意一定要把手机放好！”“接到让你给陌生人转账汇款的电话，一律不要相信。”“出门前记得检查燃气阀门是否关好。”……日前，在洛阳市涧西区长春社区36号街坊小游园内，一支平均年龄72岁的“长春老街坊”义务巡逻队正式“亮相”。

据了解，这支义务巡逻队由长春社区的多名老党员组成，队员们在每天下午六点都会穿上红马甲、佩戴红袖章，在社区民警的带领下，穿梭在各个小区，沿途提醒居民关好门窗、防火防盗，提醒沿街商户做好“门前三包”、疫情防控工作。

“每天看到他们，我都觉得特别踏实，这是社区给我们的安全感。”家住36号街坊的老住户李明玉说，现在，她也正在向社区申请加入这支队伍，“老年人能为大家做些力所能及的事情，多高兴事儿！”

长春社区党委书记何谦介绍，除了义务巡逻队，长春社区还组建了“四官”矛调队和“反诈”宣传队。“四官”矛调队以社区“四官”、社区网格长为主要成员，针对社区常见的邻里纠纷、物业纠纷、家庭矛盾等问题做好矛盾化解。“反诈”宣传队依托社区舞蹈队、戏曲队等群众自乐组织，编排老年反诈、电信诈骗防范主题的文艺作品，以群众喜闻乐见的方式向群众宣传反诈知识。

自“五星”支部创建工作开始以来，长春社区党委推出了“长春老街坊”平安建设品牌，全力争创“平安法治星”，按照计划，继“长春老街坊”义务巡逻队后，后续还将推出新的“平安品牌”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图/视频）