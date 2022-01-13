涧西区发布最新人事任免

7月21日，洛阳市涧西区十六届人大常委会召开第三次会议。 7月21日，洛阳市涧西区十六届人大常委会召开第三次会议。 会议经表决通过了有关人事任免： 免去： 郭继红同志的涧西区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会主任职务； 马博同志的涧西区人大常委会工农街道工作委员会主任职务。 决定免去： 赵罡同志的涧西区统计局局长职务； 谢鸿涛同志的涧西区工业和信息化局局长职务。 决定任命： 邓昆鹏同志为涧西区人民政府副区长； 何鹏同志为涧西区人民政府副区长； 韩蕾同志为涧西区工业和信息化局局长； 马博同志为涧西区统计局局长； 王海潮同志为涧西区城市管理局局长。 任命： 王双胜同志为涧西区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会主任； 毕娟同志为涧西区人大常委会工农街道工作委员会主任； 胡晓杰同志为涧西区人大常委会瀛洲街道工作委员会主任。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）