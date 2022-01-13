紧急扩散！连霍高速洛阳段禁止所有车辆上站

22日中午，记者从洛阳高速交警支队获悉，今日11时55分，受强降雨影响，连霍高速洛阳段禁止所有车辆上站；二广高速洛阳段、宁洛高速洛阳段、盐洛高速吕店站，禁止七座(含)以上车辆及货车上站。目前，辖区其他高速通行正常。

22日中午，记者从洛阳高速交警支队获悉，今日11时55分，受强降雨影响，连霍高速洛阳段禁止所有车辆上站；二广高速洛阳段、宁洛高速洛阳段、盐洛高速吕店站，禁止七座(含)以上车辆及货车上站。目前，辖区其他高速通行正常。

洛阳高速交警提醒，近期强对流天气频繁，广大司机朋友要及时关注出行信息，雨天路滑，注意谨慎驾驶。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋)