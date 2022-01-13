瀍河区东悦城项目预计8月份交房

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：瀍河区东悦城项目延期交房是何原因，什么时候能交房？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：瀍河区东悦城项目延期交房是何原因，什么时候能交房？

瀍河区住建局回复：据了解，东悦城项目延期交房有两个原因，一是前期项目在施工过程中，因为疫情防控原因，不能正常施工，影响施工进度；二是目前该项目正在进行竣工验收备案，其中住建局、人防办、消防队、档案馆已验收完毕，规划局已经进行了现场核实，预计8月份交房。

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