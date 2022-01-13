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瀍河区东悦城项目预计8月份交房
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.22 11:41

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：瀍河区东悦城项目延期交房是何原因，什么时候能交房？

　　瀍河区住建局回复：据了解，东悦城项目延期交房有两个原因，一是前期项目在施工过程中，因为疫情防控原因，不能正常施工，影响施工进度；二是目前该项目正在进行竣工验收备案，其中住建局、人防办、消防队、档案馆已验收完毕，规划局已经进行了现场核实，预计8月份交房。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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