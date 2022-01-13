超市的手撕塑料袋最好不要反复使用

近日，受市市场监管局委托，市质量计量检测中心对市场上在售的一次性塑料购物袋进行抽检。

近日，受市市场监管局委托，市质量计量检测中心对市场上在售的一次性塑料购物袋进行抽检。昨日上午，记者跟随其中一组抽检人员来到市内部分超市，详细了解抽检过程。在购买和使用塑料购物袋时需要注意哪些方面，市市场监管局相关负责人也进行了提醒。

昨日10时许，负责抽检的工作人员随机选定了西工区春晴路附近一个超市，先查看了被抽检商户的营业执照等证照，确认其是否具有经营资质，然后按照抽检工作的相关要求，两个人一组抽取样品。只见抽检人员随机抽取某个规格的塑料购物袋样品若干，填写抽样单，与商户确定无误后，双方签字确认，抽检人员按实际标签价格支付费用。之后，抽检人员在市场监管部门执法人员和商户均在场的情况下，将所有样品分别装进透明密封袋内封存，填写抽样检验告知书和抽样检验封条等，(如图)抽检人员和商户均签字、盖章，最后在每个样品的封口处贴上洛阳市质量计量检测中心封条，整个过程均有影像记录。