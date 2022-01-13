昨日，“喜迎二十大 欢乐进万家”——“中原舞翩跹”河南省艺术广场舞培训活动在我市举行。

昨日，“喜迎二十大 欢乐进万家”——“中原舞翩跹”河南省艺术广场舞培训活动在我市举行。

为迎接党的二十大胜利召开，进一步厚植广大人民群众爱党、爱国、爱社会主义的情感，大力营造团结奋进、自信自强、国泰民安、争先出彩的浓厚氛围，我省于今年开展了“喜迎二十大欢乐进万家”十大群众文化活动。作为“喜迎二十大 欢乐进万家”十大群众文化活动之一，“中原舞翩跹”河南省艺术广场舞大赛旨在通过在全省组织开展具有广泛群众基础、深受群众喜爱的广场舞比赛展演活动，提升人民群众的文化参与感、获得感和幸福感，展现河南人民奋进新征程、建功新时代的新风貌。

本次培训活动由河南省舞蹈家协会主办，现场来自省、市舞蹈家协会的专业老师从舞蹈创编、表演、道具使用等方面，对我市即将参加本届艺术广场舞大赛的舞蹈队伍进行了专业培训指导。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）