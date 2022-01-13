洛阳12345热线推出5G云高清视频功能

目前，洛阳企业、群众反映问题、解决问题的重要平台有洛阳网“百姓呼声”、洛阳12345政务服务便民热线等。

目前，洛阳企业、群众反映问题、解决问题的重要平台有洛阳网“百姓呼声”、洛阳12345政务服务便民热线等。近日，我市12345政务服务便民热线新开通5G云高清视频热线，通过客服与市民“面对面”交流，为市民提供更便利的政务服务。

客服人员通过摄像头与市民交流

昨日，记者在洛阳12345政务服务便民热线客服大厅看到，5G云高清视频热线工位上的客服人员正通过摄像头与市民交流。

市政务服务中心相关负责人介绍，洛阳12345政务服务便民热线新开通的5G云高清视频热线，主要依托的是通信运营商的超清视话服务和智能手机的相关功能。5G云高清视频热线与传统的电话热线相比，有这些优势：客服人员可以和市民通过视频“面对面”沟通，从视频中更直观地获得信息，全面了解市民在各种复杂情形下遇到的问题，为市民提供更加周到的服务；双方会话时，客服人员可以在获知市民诉求后，将相关政策、资料直接投屏，显示在市民的手机上，提高远程沟通协同效率，更好地为市民解决问题提供指导、帮助。

“目前，我们已为住房公积金热线和综合热线开通了5G云高清视频热线，服务时间为工作日的9时至12时、14时至18时。”该负责人说，联通用户和苹果手机用户暂不能使用5G云高清视频热线。

该负责人介绍，市民如果需要洛阳12345政务服务便民热线5G云高清视频热线服务，可以在手机拨号时输入037960312345，选择“视频通话”，接通后，根据语音提示选择公积金客服或综合客服。部分手机支持该服务，但接通后可能因设置问题无法视频通话，客服人员会在手机上向市民发起视频通话邀请，市民点击“同意”或“接受”即可正常视频通话；如果市民的手机不支持此项服务，系统会自动将来电转接至语音客服。

此外，记者咨询通信运营商得知，市民使用5G超清视话不占流量，视频通话资费包含在套餐中，或按照语音通话标准收取。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 文/图）