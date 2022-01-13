洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳12345热线推出5G云高清视频功能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.22 09:21

　　目前，洛阳企业、群众反映问题、解决问题的重要平台有洛阳网“百姓呼声”、洛阳12345政务服务便民热线等。近日，我市12345政务服务便民热线新开通5G云高清视频热线，通过客服与市民“面对面”交流，为市民提供更便利的政务服务。

客服人员通过摄像头与市民交流

　　昨日，记者在洛阳12345政务服务便民热线客服大厅看到，5G云高清视频热线工位上的客服人员正通过摄像头与市民交流。

　　市政务服务中心相关负责人介绍，洛阳12345政务服务便民热线新开通的5G云高清视频热线，主要依托的是通信运营商的超清视话服务和智能手机的相关功能。5G云高清视频热线与传统的电话热线相比，有这些优势：客服人员可以和市民通过视频“面对面”沟通，从视频中更直观地获得信息，全面了解市民在各种复杂情形下遇到的问题，为市民提供更加周到的服务；双方会话时，客服人员可以在获知市民诉求后，将相关政策、资料直接投屏，显示在市民的手机上，提高远程沟通协同效率，更好地为市民解决问题提供指导、帮助。

　　“目前，我们已为住房公积金热线和综合热线开通了5G云高清视频热线，服务时间为工作日的9时至12时、14时至18时。”该负责人说，联通用户和苹果手机用户暂不能使用5G云高清视频热线。

　　该负责人介绍，市民如果需要洛阳12345政务服务便民热线5G云高清视频热线服务，可以在手机拨号时输入037960312345，选择“视频通话”，接通后，根据语音提示选择公积金客服或综合客服。部分手机支持该服务，但接通后可能因设置问题无法视频通话，客服人员会在手机上向市民发起视频通话邀请，市民点击“同意”或“接受”即可正常视频通话；如果市民的手机不支持此项服务，系统会自动将来电转接至语音客服。

　　此外，记者咨询通信运营商得知，市民使用5G超清视话不占流量，视频通话资费包含在套餐中，或按照语音通话标准收取。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 河南省考笔试成绩公布 8月初将进行面...
  • 23日至25日洛阳开展重点人员集中核酸...
  • 部分地区大雨、局部暴雨 明天洛阳将迎...
  • 洛阳旅游年票新增3个景区
  • 江凌到涧西区瀛洲街道调研信访工作并...
  • 徐衣显赴国家有关部委对接工作并在京...
  • 洛阳宜赵线：串起红色资源 为乡村振兴...
  • 上半年洛阳工业增加值同比增长5.4%
  • 到2025年，洛阳将打造百亿级生物疫苗...
  • 历时228天，龙门石窟奉先寺经历了什么？
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    电线杆长出“蜘蛛网” ...
    洛阳迪赛机械设备有限...
    沉浸式研学 感受书法魅力
    洛阳中科GMP研发生产基...
    精彩热帖

    厚萼凌霄花正开

    黑白街头

    再拍紫薇

    晨练
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605