洛阳市各级工会开设暑期爱心托管班超百家

全国总工会近日下发通知，确定158家全国工会爱心托管班，我市汝阳县工会暑期爱心托管班、中国一拖集团幸福10号寒暑假托管班名列其中。

全国总工会近日下发通知，确定158家全国工会爱心托管班，我市汝阳县工会暑期爱心托管班、中国一拖集团幸福10号寒暑假托管班名列其中。

汝阳县工会暑期爱心托管班将托管服务延伸到乡镇，开办多个留守儿童托管班，让外出务工人员安心工作。中国一拖集团幸福10号寒暑假托管班由中国一拖工会利用本单位现有场地开办，既帮助职工解决带娃难题，也服务了企业高产月生产，让职工上班送、下班接，省时省力又省心。

近年，市总工会动员各级工会组织和机关、企事业单位，结合自身资金、场地、人力等实际情况，采取单独开办、联合开办等灵活模式，推动工会暑期托管服务向乡镇、社区、园区、企业覆盖延伸。截至目前，全市工会暑期爱心托管班突破100家，托管职工子女近3000人，为2000多个职工家庭解除了后顾之忧。

市总工会有关负责人表示，除了提供照看服务，各托管班还开设有红色教育、国学知识、文明礼仪、垃圾分类、安全教育、体育运动等30余门(类)课程，在培养孩子学习兴趣和特长爱好的同时，实现“托得住”“管得好”，真正让孩子开心、职工放心。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 任旭东）