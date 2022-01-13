遇到城市内涝该如何逃生

立交桥、地铁站、地下人行通道、地下商场、地下车库等内涝的高发地，突发暴雨时，不宜久留。

立交桥、地铁站、地下人行通道、地下商场、地下车库等内涝的高发地，突发暴雨时，不宜久留。来不及转移时，要立即爬上屋顶、高层、大树、高墙等暂时避险，等候救援人员营救，切勿游泳转移，不可触摸或接触高压线铁塔、电线，防止触电。此外，内涝会导致井盖冲开或者路面塌陷，遇到水坑或积水时，应注意观察，小心绕行。如果身处郊区，找不到较高建筑物时，尽量向高处移动。

如果身处家中，危旧平房的居民应注意观察房屋的漏雨、渗水等情况，如家中积水过深，应迅速向屋顶撤离，寻找被困处的制高点站立等待救援。同时，要检查家中电路、炉火等设施，当积水漫入室内时，立即切断电源，防止积水带电伤人。城市低洼地带的居民，平时可以提前在门口放上沙袋、挡板等，并采取堆砌围墙等措施。可能发生洪涝的地区，居民要备好木板、大块泡沫等适合漂浮的材料、药品和通信工具。

如果驾车出行，要降低车速，前后车辆保持距离，当汽车在低洼积水处熄火时，人千万不要在车上等候，应下车到高处等待救援。应急锤和五金工具箱可以帮助我们在车辆进水时打开车门逃生，车窗玻璃边缘和角落是容易破碎的部位，可以尝试敲击这些部位。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理）