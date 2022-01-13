低龄老人再就业，到底图个啥

当前，一部分低龄老人具有知识和经验优势，身体状况较好，再就业愿望强烈，希望发挥余热，实现新阶段人生价值。

●时间：7月19日

●地点：涧西区重二社区党群服务中心

●主持人：李元榕涧西区重二社区党委副书记

●开场白：当前，一部分低龄老人具有知识和经验优势，身体状况较好，再就业愿望强烈，希望发挥余热，实现新阶段人生价值。低龄老人，如何找到适合的工作？有哪些难点？几位嘉宾通过自己的经历谈谈感受。

嘉宾出场

曹鸿庆：涧西区重二社区居民，69岁

经历：我在厂里做技术顾问

我还未退休时，周边相关专业的公司就邀请我退休后去当技术顾问。儿女们劝我在家歇歇，老伴儿也想让我陪她去看看祖国的大好河山，但我还是坚持干点儿自己喜欢的事，发挥余热。

在我周围，70%的同事退休后选择了二次就业。从个人角度来说，再次就业可以增加收入，让我们老两口日子过得更好，还能体现个人价值，何乐而不为？

我再次就业的单位有很多年轻人，我是高级工程师，单位希望我能带一带年轻人。我经常把部门的年轻人召集在一起，围着圆桌传授经验，对他们进行业务培训，这是单位领导对我提出的要求之一。没退休时，我做好本职工作就行，再次就业则需要更好地传帮带，工作内容更多了，责任也更大了。

我发现，身体状况较好、教育程度较高、专业程度高的老人，退休后再就业较容易。部分拥有专家级专业技能的老人，在退休后多从事顾问等工作，薪酬也相对较高。大多数不具有专业技术的退休老人，再就业只能选择像家政、餐饮、保安等对年龄限制较宽的服务行业。因为退休前从事的职业不同，再就业的难度也千差万别。

我希望社会能鼓励50岁以上人群进行职业进修和继续教育，做好再就业规划，进行老年人再就业的正面宣传，从而影响社会观念。