洛阳已有1300余名大学生参加“返家乡”暑期社会实践活动

近日，在偃师区山化镇政府办公楼内，20岁的宋瞻远正认真查阅乡镇近几年的工作材料，不时记录下重点信息。

近日，在偃师区山化镇政府办公楼内，20岁的宋瞻远正认真查阅乡镇近几年的工作材料，不时记录下重点信息。

宋瞻远家住偃师区山化镇东屯村，目前正就读于四川某高校。“暑期时间长，我想找点事情做，锻炼一下自己。”本月初，宋瞻远向团偃师区委报名参加“扬帆计划”暨“春雁行动”——“返家乡”暑期社会实践活动。很快，实践岗位名单公布，宋瞻远被安排在山化镇政府党政办实习，负责宣传等工作。

“从我家到镇政府骑车只用5分钟，既满足了我离家近的愿望，又能做我自己感兴趣的工作，相信这会是一个充实的暑假。”宋瞻远说，“我是广播电视编导专业的学生，计划在实习之余，用相机记录下家乡的变化，制作一个乡村主题短片，让我的老师和同学们也看看我的家乡的美景美事。”

在洛龙区开元路街道宜人社区党群服务中心，19岁的杨双玉为社区内的儿童开设英语小课堂，通过趣味化的教学方式，帮助小朋友们培养学习兴趣。

杨双玉是河南中医药大学的学生，通过报名参加“返家乡”暑期社会实践活动，她来到宜人社区党群服务中心，帮助中心工作人员开展疫情防控相关工作，兼任社区小朋友的老师。

“这里的工作内容很有趣，办公室的老师们也对我很照顾，能有这样的实习经历很开心。”杨双玉告诉记者，自己7月初收到通知前来报到，计划实习至开学前。

全市像宋瞻远和杨双玉一样参加“返家乡”暑期社会实践活动的大学生还有许多。

今年6月，团市委积极响应团中央号召，联合市人社局启动2022年大学生“扬帆计划”暨“春雁行动”——“返家乡”暑期社会实践活动，为洛阳籍的返乡大学生提供暑期社会实践岗位，旨在引导和帮助青年学生上好与现实相结合的“大思政课”，在社会课堂中“受教育、长才干、做贡献”，建立在外高校学子与家乡联系的制度化渠道，帮助他们提升社会技能。

据悉，此次活动计划从7月初持续至8月中旬。全市各县区按照就近原则，为返乡大学生提供政务实践、企业实践、社区服务、乡村振兴等主题实践岗位，让青年学生深入城市发展的各个领域，到一线感受家乡变化，为家乡发展贡献力量。截至目前，全市多家市直机关单位、企业、科研院所及基层组织已为1300余名返乡大学生提供了实践岗位。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 周文娜 通讯员 王雷 薛锦涛）