依法处置欠薪案件 加强执法能力建设

18日至20日，国务院2021年度保障农民工工资支付工作考核实地核查组组长、安徽省人社厅一级巡视员唐正亮率队来洛，我市代表省政府迎接考核。

18日至20日，国务院2021年度保障农民工工资支付工作考核实地核查组组长、安徽省人社厅一级巡视员唐正亮率队来洛，我市代表省政府迎接考核。 18日至20日，国务院2021年度保障农民工工资支付工作考核实地核查组组长、安徽省人社厅一级巡视员唐正亮率队来洛，我市代表省政府迎接考核。 在洛期间，考核组仔细查阅了我市2021年度根治欠薪制度建设、欠薪案件处理、欠薪失信联合惩戒等有关资料，并深入栾卢高速2标段、伊滨区6号安置小区、小浪底南岸灌区等6个在建工程项目，围绕加强根治欠薪工作组织领导、加强工程建设领域欠薪源头治理、落实工资支付保障制度、建设工资支付诚信体系、依法处置欠薪案件、加强执法能力建设等内容进行现场核查。 省人社厅副厅长常万琦、省住建厅副厅长李新怀、市政府党组成员贺敏参加考核。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李帆 汪嘉伟）