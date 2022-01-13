涧西区长安路一社区象棋公益培训班开课

马走日字象飞田，车走直路炮翻山，士走斜路护将边，小卒一去不复返……”日前，涧西区长安路一社区依托新时代文明实践站开办的象棋公益培训班正式开课，这是该社区通过辖区青少年“点单”、社区“送单”方式开设的特色暑期课程。

象棋公益培训班授课现场

“马走日字象飞田，车走直路炮翻山，士走斜路护将边，小卒一去不复返……”日前，涧西区长安路一社区依托新时代文明实践站开办的象棋公益培训班正式开课，这是该社区通过辖区青少年“点单”、社区“送单”方式开设的特色暑期课程。

长安路一社区相关负责人说，暑假开始后，社区在辖区青少年中广泛开展“心愿清单”搜集工作，结果显示，象棋课程是孩子们的心之所向。于是，社区联合区关工委邀请我市象棋一级棋士担任志愿授课老师，开展公益培训班，意在丰富辖区青少年暑期生活，培养他们的逻辑思维能力。

“孩子很喜欢上象棋公益培训班，对我们这样的双职工家庭来说，社区帮我们解决了实实在在的带娃难题。”34岁的居民李成说，这样的社区公益课程从孩子们的“心愿”入手，孩子们喜欢，家长们放心，加之公益课程不收费的福利属性，也为他们减轻了经济负担。

接下来，长安路一社区将继续挖掘更多特色志愿服务项目。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘依柯 通讯员 吴欢 王苗义 文/图）