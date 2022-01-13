“云上洛阳 数创瀍河”元宇宙与数字文旅研讨会举行

21日上午，“云上洛阳 数创瀍河”元宇宙与数字文旅研讨会在河洛古城举行，以元宇宙“头脑风暴”赋能文旅产业发展。

21日上午，“云上洛阳 数创瀍河”元宇宙与数字文旅研讨会在河洛古城举行，以元宇宙“头脑风暴”赋能文旅产业发展。

活动现场，与会的中鼎天下(北京)文化科技有限公司、北京飞天云动科技有限公司、中国通号通信信息集团有限公司等数字经济领域前沿企业、文旅文创企业以及投资机构的专家学者，就元宇宙项目展开交流，探讨元宇宙领域的新技术、新业态、新模式及其在文旅文创、购物消费、社交办公等的全场景应用和全行业应用。

近年来，瀍河区牢固树立“项目为王”理念，抢抓“风口”产业，发展新能源、生命健康、文旅文创三大主导产业及数字经济等新兴产业。元宇宙是数字经济的重要载体与支撑。下一步，瀍河区将继续抢抓以元宇宙为代表的数字化发展方向和历史机遇，布局元宇宙小镇，推动文旅经济与数字经济深度融合，为我市打造数字经济新高地增添新动能。

市委常委、秘书长王军参加相关活动。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 邓佳英 许红丽）