洛阳：完善多元预防化解矛盾纠纷体系 全面彰显社会公平正义

记者从市司法局获悉，截至6月底，我市市、县两级公共法律服务中心均成立了人民调解中心，将人民调解工作融入公共法律服务体系建设，人民调解组织网络进一步健全完善。这是我市建立完善多元预防化解矛盾纠纷体系的又一成效。

记者从市司法局获悉，截至6月底，我市市、县两级公共法律服务中心均成立了人民调解中心，将人民调解工作融入公共法律服务体系建设，人民调解组织网络进一步健全完善。这是我市建立完善多元预防化解矛盾纠纷体系的又一成效。

近年，我市不断完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，畅通群众合法诉求的表达渠道，丰富社会矛盾纠纷化解的法治路径，规范矛盾纠纷调处化解工作，社会公平正义全面彰显。

我市今年印发的《关于加强新时期人民调解工作的实施意见》(简称《意见》)指出，将以人民调解为基础和核心，建立完善与洛阳副中心城市定位相适应的组织机构健全、队伍专职专业、保障充足有力、机制运行高效的多元预防化解矛盾纠纷体系。

根据《意见》，我市还积极完善矛盾纠纷预防化解机制，成立洛阳市人民调解中心，下设8个行业性专业性人民调解委员会；全力配齐配强专职人民调解员队伍，选聘具有相关行业专业背景和法学、心理学、社会工作等专业知识，以及具备一定信息化操作能力的人员担任专职人民调解员，并广泛动员社会力量参与人民调解工作。同时，发挥村(居)民小组长、楼栋长、网格员、辅警、民兵的作用，及时排查发现矛盾纠纷线索，在退休干部和热心群众中发展调解志愿者队伍，邀请党代表、人大代表、政协委员、行业专家、专业技术人员、社会工作者、驻村第一书记、大学生村官等参与调解工作，充分发挥律师、公证员、司法鉴定人、基层法律服务工作者、法律援助工作者等司法行政系统资源优势，形成化解矛盾纠纷工作合力。

目前，我市已建立起一支专兼结合、优势互补、结构合理的调解员队伍，全市共有人民调解员10964人。

在调解工作中，我市创新运用“三靠前”工作法，即思想认识靠前、宣传排查靠前、全力化解靠前，聚焦婚姻家庭、邻里纠纷、土地纠纷、经济纠纷、基层治理“五类矛盾”，凝聚司法所、人民调解、村(居)法律顾问、法律援助、社区矫正五种力量，开展“民转刑”命案防范工作、婚恋家庭矛盾纠纷排查化解、农村基层矛盾纠纷集中排查化解等专项行动，做到矛盾纠纷发现在早、预防在先、处置在小，变被动调解为主动调解，变事后调解为事先预防，实现了“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。

数据显示：2021年，全市各级各类人民调解组织共化解社会矛盾纠纷45246件，调解成功44727件，调解成功率为98.85%。

行政复议作为完善多元矛盾纠纷化解机制的重要环节，我市近年不断优化行政复议工作机制，积极用好行政复议“分流阀”，加强行政复议监督作用，充分发挥行政复议监督依法行政、化解行政争议、维护群众利益的功能，将行政复议作为检验依法行政的试金石，确保履职到位、流程畅通、运行高效、人民满意。

2019年至2021年，市政府共收到行政复议申请659起，经审查后受理618起，审结579起，在复议阶段申请人撤回后终止148起，25.6%的案件在审理阶段达成和解，最终42.4%的案件通过复议途径得到有效解决，矛盾得到实质性化解。

根据《意见》，我市司法行政部门将加强与法院、公安、信访部门的沟通协调，建立完善诉调对接、警调对接、访调对接工作机制，年底前实现派驻基层法院、公安派出所和信访部门人民调解工作室全覆盖；加强与卫健、人社、住建等部门联动配合，建立行业调解专家库，在市、县两级人民调解中心成立医疗纠纷、交通事故、劳动争议等重点领域行业性专业性人民调解组织。

我市还将完善矛盾纠纷预防排查化解机制，健全组织机构，加强人民调解工作信息化建设，实现矛盾纠纷网上受理、流转、办理、反馈，通过线上线下联动，提供一站式、便捷化矛盾纠纷预防化解服务。同时，推动警调对接和访调对接工作，在公安派出所和各级信访部门设立人民调解委员会派驻调解工作室，及时调处适宜采取人民调解方式化解的民事、经济类纠纷。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广）