历经9次法考终逆袭！洛阳56岁工人张天鸿事迹引起社会广泛关注

20日，本网以《张天鸿：历经9次法考，车间工人在56岁逆袭》为题，报道了孟津区的张天鸿付出多年努力，终获法律职业资格证书的励志故事，引起广泛关注。

20日，本网以《张天鸿：历经9次法考，车间工人在56岁逆袭》为题（详情《张天鸿：历经9次法考，车间工人在56岁逆袭》），报道了孟津区的张天鸿付出多年努力，终获法律职业资格证书的励志故事，引起广泛关注。

“看到张天鸿的故事，我很受触动，因为我也是从初中毕业后，一步步通过自考、考证等一路走来，目前是一名律师。”“70后”读者耿先生给记者发来信息，分享自己的感悟。据了解，他的妻子也紧跟步伐，圆了律师梦。在这种激励下，他的妹妹也开始了中年追梦之旅。“感谢您把故事分享给大家！社会需要这样的正能量来激励更多人。”耿先生说。

洛视频抖音号与洛阳晚报视频号也对张天鸿的事情进行了报道，两个平台累计点击量近百万人次。记者注意到，张天鸿的事例激励了不少处于迷茫期的网友，有同样经历法考失利的人决心再次备考，也有30多岁的年轻妈妈，坚定转行信念，在带娃之余为拓宽就业而奋力拼搏。“希望大哥入圈后，心理更强大”“星光不问赶路人，时光不负有心人，恭喜你成功‘上岸’”“我很受鼓舞，希望能沾沾您的喜气”……大家纷纷留言。

张天鸿的故事也得到我市法律从业者的关注。河南大进律师事务所负责人辗转联系到记者。“最打动我的，不是他通过了法考，而是他这么多年都没放弃的那股韧劲儿。”该负责人说，大龄考生通过法考的确不易，不懈追梦的精神更值得推崇。该所诚挚邀请张天鸿参观、交流，并希望在未来的职业规划方面给予其力所能及的指导和帮助。

突然受到关注的张天鸿，直言“既意外又感动”。目前，他正在通过持续学习充实提升自己。正如一名网友所言：“年龄也许是你的阻碍，但不是不可逾越的鸿沟，更不是止步不前的借口。即使不能实现最终的梦想，也一定会走向更远的地方！”（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 刘航宇）