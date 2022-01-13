洛阳出台方案让新就业形态劳动者留得住、干得好、有奔头

昨日，《工人日报》2版刊发通讯，报道洛阳市总工会、市人社局等5部门联合发力，围绕成长成才、解决急难愁盼问题、权益维护等方面出台措施，让新就业形态劳动者感受到党和政府的关怀及“娘家人”的温暖。本报今日全文转发，敬请关注。

昨日，《工人日报》2版刊发通讯，报道洛阳市总工会、市人社局等5部门联合发力，围绕成长成才、解决急难愁盼问题、权益维护等方面出台措施，让新就业形态劳动者感受到党和政府的关怀及“娘家人”的温暖。本报今日全文转发，敬请关注。

在劳动模范、五一劳动奖章评比中，新就业形态劳动者不少于10%，可参评“河洛工匠”；对符合扶持条件的新就业形态劳动者，根据需要给予每人不超过10万元的免息借款支持……近日，河南省洛阳市总工会联合市人社局、市市场监督管理局等5部门印发《关于开展维护新就业形态劳动者权益保障工作的活动方案》(以下简称《方案》)，为的就是让新就业形态劳动者留得住、干得好、有奔头。

加速“请进门”

“要通过开展新业态工种技能竞赛，围绕货车司机、快递员、网约送餐员等工种组织开展形式多样、灵活有效的岗位练兵活动，积极推荐竞赛产生的技术能手参评‘河洛工匠’。”《方案》明确指出，在每年的劳动模范、五一劳动奖章评比中，新就业形态劳动者占比不少于10%。同时，通过挖掘和宣传“最美货车司机”“最美网约车司机”“最美快递小哥”“最美骑手”等行业先进典型和事迹，让这一群体真切体会到荣誉感、自豪感。

“市委、市政府把新就业形态劳动者建会入会、权益保障摆上重要议事日程，市委主要负责人多次听取工作汇报。”洛阳市人大常委会党组副书记、市总工会主席吉振华介绍说，今年以来，洛阳市总工会以党政重视全面建、科学谋划规范建、专班推进督导建、保障到位主动建等“四建”为抓手，积极探索实施“三五”工作法，即五种方法抓建会、五个行动推建会、五条措施促建会，快速推进新就业形态劳动者建会入会工作。

截至6月30日，全市共建立新业态行业工会组织1141家，发展会员4.4万余人，15个县区总工会全部成立新业态行业工会联合会，在河南省率先实现县区新业态行业工会联合会组建全覆盖。

建好“暖心家”

“请进门”之后，还要“服务好”。为让新就业形态劳动者切实感受到“家”的温暖，洛阳市各级工会今年以来不断送出健康体检、专项保险、困难帮扶、能力提升等暖“新”礼包。

聚焦新就业形态劳动者的吃饭、喝水、休息、如厕等现实问题，洛阳工会积极打造“司机之家”“快递员之家”等服务阵地，让他们有了温暖的驿站。洛阳市货车司机王青运说：“以前出趟车，洗个热水澡、吃口热饭都是想都不敢想的事，现在成了现实，心里美滋滋的！”

根据《方案》，洛阳市今年将对现有的300多家户外劳动者爱心驿站进行升级改造，新建50家户外劳动者爱心驿站、50家工会爱心托管班，构建和完善遍布全市的新就业形态劳动者服务阵地网络体系。

《方案》还鼓励有创业能力和愿望的新就业形态劳动者自主创业，工会对符合扶持条件的根据需要给予每人不超过10万元的免息借款支持。对新就业形态劳动者及家属有参与家政服务的，工会开展免费培训。

撑起“维权伞”

《方案》明确，健全新就业形态劳动者权益保障联合激励惩戒制度，推动行业单位建立劳动争议案件“互联网+调解”服务平台。加强治理拖欠劳动报酬、超时加班等突出问题，对涉事企业进行警示、惩处。

值得关注的是，洛阳市还将主导和引领商业保险机构设立适应新就业形态劳动者职业伤害保障需求的险种，同时鼓励和引导平台企业通过购买职业伤害保障、人身意外、雇主责任等商业保险，提升依托互联网平台就业的新就业形态劳动者的职业伤害保障水平。

同时，洛阳市总工会以协调劳动关系三方联合建设“金牌劳动人事调解组织”为契机，在县区工会或有条件的新业态行业工会联合会推动建立劳动争议调解组织，重点针对职业伤害、工作时间、休息休假、劳动保护等，开展劳动争议调处，有效预防和妥善化解劳动纠纷。

此外，洛阳市总工会还开展法律体检、集体协商现场观摩等活动，利用“法院+工会”化解“矛盾源”，织密“防护网”。（《工人日报》记者 余嘉熙 通讯员 张宝权）