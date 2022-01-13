民警追逐千米 成功拿下窃贼

近日，嵩县公安局纸房派出所经过缜密调查，打掉一个专门盗窃商店的团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案金额6万余元。

近日，嵩县公安局纸房派出所经过缜密调查，打掉一个专门盗窃商店的团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案金额6万余元。抓捕期间，民警与其中一名犯罪嫌疑人展开一场1000多米的急速“较量”，最终将人抓获。

3日上午，纸房派出所民警在对辖区一起网吧盗窃案进行分析研判时，发现当日凌晨发生在田湖镇的盗窃案与该案作案手法相似，遂进行串并案。民警通过监控视频，很快获取该盗窃团伙相关嫌疑人的体貌特征和信息。

当日下午，民警孟冰与同事发现了其中一名犯罪嫌疑人的踪迹，跟踪对方到一家宾馆附近时，又发现了该盗窃团伙的其他成员，共计4人。随后，民警成功抓获3人，还有1人趁乱逃跑。民警很快在附近一座桥下发现这条“漏网之鱼”。紧接着，孟冰追逐了1000多米，与同事合力将人堵截并抓获。

民警调查得知，该盗窃团伙在嵩县多地实施盗窃，作案20余起，涉案金额6万余元。目前，案件正在进一步调查。

民警提醒，商户离店时一定关好门窗，有条件的商铺应安装防盗门、卷帘门，加装监控设备。同时，尽量不要在店内存放现金，离开时确保贵重物品放好锁牢，以免给不法分子可乘之机。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王云龙）