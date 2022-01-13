洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

以集群发展思维抓产业——四论下更大功夫抓产业发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.07.22 08:32

　　没有集群发展的“四梁八柱”，就难有产业核心竞争力。

　　市委书记江凌在全市产业发展观摩推进会上强调，集群发展是产业发展的基本趋势，也是增强一个地区产业竞争力的重要方法。咬定青山不放松，在推动产业发展上取得新的突破，必须明确的一个思路是，以集群发展思维抓产业。言简意赅的论断，将抓产业集群上升至思路方法的高度，具有很强的现实针对性和实操性。

　　放眼当下，无论是城市进阶，还是产业升级，几家企业、几个园区撑不起城市的梦想，聚企成链、聚链成群才能挺起发展的脊梁。合肥从存在感极低的二线城市，成长为万亿经济总量的中部科技之都，靠的是围绕蔚来汽车等“链主”延链补链长链，推动“芯屏器合”“集终生智”产业集群强势崛起；襄阳志在晋级中部非省会城市龙头，靠的也是以强大配套能力招引比亚迪等“头雁”落地，打造以汽车为首的“135”特色产业集群。

　　思维决定思路，思路决定出路。

　　今天，产业集群就是竞争力，抓产业就要抓集群，就要用有利于培育壮大产业集群的思维方式、工作方式推动工作。就在此次会议上，围绕运用集群发展思维，江凌给出了组织化建设、精准招商、集约发展三大举措，为我们明确了方向、勾勒了重点。

　　看组织化建设，合作共赢是企业“扎堆”集群的原始动力，搭建平台促进集群内部合作，就能放大合作空间，做大集群“蛋糕”。洛阳大院大所大企业较多，创新龙头企业占全省总数的21.55%，完全可以通过组建协会、联盟等组织，发挥头部企业带动作用，在提高本地配套水平中提升产业集群实力。

　　看精准招商，企业间“共生、互生”是产业集群的天然特征，利用这种“黏性”精准招商，就能快速找准补链强链延链的突破口、着力点。从轴承到农机，再到海绵钛，我市不少优势产业处于产业循环的发起点和联结点，围绕产业链“空白”延链补链潜力巨大，紧盯上下游需求关联招商大有空间。

　　看集约发展，如果产业领域“什么都有一点”，集群效应就会“什么都差一点”，集中优势力量发展优势产业集群很关键。作为老工业基地，41个工业大类中我市就有39个，然而千亿级产业集群只有2个，集群规模偏小必然带来集群效应缺失。我们引导各地主动对焦十大产业集群，就是为了推动要素资源向优势领域集中，在做大做强重点集群中提升产业竞争力，塑造产业新优势。

　　这三条举措，旨在让企业从“单兵作战”变“抱团发展”，让集聚从“物理反应”变“化学反应”，让招商从“零敲碎打”变“开枝散叶”，为的是创造更温润的产业生态、更清晰的招商思路、更高效的产业协同，从而不断放大“1+1＞2”的集群效应，为跃升“中高端、关键环”、实现“万亿级”目标积蓄新优势、增添新动能！

　　深入运用集群发展思维，需要聚焦十大产业集群，加强集群组织化建设，在充分发挥产业联盟、行业协会作用基础上，推动集群内部企业形成更加紧密的协作关系；要围绕集群开展精准招商，认真梳理产业链发展图谱，把自身定位、承接优势和目标企业需求研究透，提升招商针对性；要加快推动集群集约发展，立足县域发展定位，选准主导产业集群，不断厚植产业竞争新优势。

　　当时代召唤你腾飞时，绝不能头脑中还想着爬行。

　　“集”中优势力量，“链”就产业筋骨，“协”下抱团合力，我们定能以产业集群的拔节生长，成就“副中心”“增长极”的欣欣向荣！（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 河南省考笔试成绩公布 8月初将进行面...
  • 23日至25日洛阳开展重点人员集中核酸...
  • 部分地区大雨、局部暴雨 明天洛阳将迎...
  • 洛阳旅游年票新增3个景区
  • 江凌到涧西区瀛洲街道调研信访工作并...
  • 徐衣显赴国家有关部委对接工作并在京...
  • 洛阳宜赵线：串起红色资源 为乡村振兴...
  • 上半年洛阳工业增加值同比增长5.4%
  • 到2025年，洛阳将打造百亿级生物疫苗...
  • 历时228天，龙门石窟奉先寺经历了什么？
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    电线杆长出“蜘蛛网” ...
    洛阳迪赛机械设备有限...
    沉浸式研学 感受书法魅力
    洛阳中科GMP研发生产基...
    精彩热帖

    厚萼凌霄花正开

    黑白街头

    再拍紫薇

    晨练
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605