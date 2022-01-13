男子在健身房浴室昏迷 洛阳女护士冲进去救人

“姗姗护士，终于见到你了，感谢你及时出手救我的家人！”20日，市民王先生将一面写着“恩重如山救死扶伤”的锦旗送至市第六人民医院。至此，该院体检中心护士马姗姗救人一事才被同事知晓。

马姗姗收到锦旗 （医院供图）

“姗姗护士，终于见到你了，感谢你及时出手救我的家人！”20日，市民王先生将一面写着“恩重如山救死扶伤”的锦旗送至市第六人民医院。至此，该院体检中心护士马姗姗救人一事才被同事知晓。

王先生告诉记者，这件事发生在6月23日。当晚，他57岁的父亲独自去丽新路附近一家健身房锻炼，运动后在浴室冲澡时突然昏迷倒地。“我听说此事时，父亲已被送到了医院抢救，那段时间我忙着照顾父亲，事后才得知是市第六人民医院护士马姗姗和一名没留姓名的医生合力救了我的父亲。”王先生说，他的父亲仍在重症监护室，情况已有好转，“如果不是马姗姗护士和另一名医生在关键时刻伸出援手，父亲当晚可能危在旦夕”。

面对家属致谢，马姗姗连称作为医护人员，这些是她应尽的职责。“当晚，我带着孩子去那家健身房学游泳，健身房教练找到我说，男浴室里有人晕倒了。”马姗姗回忆，她在征得工作人员同意后，立即冲进男浴室，只见一名男子躺在地上，旁边有一名自称医生的男子正在对患者实施心肺复苏。

随后，马姗姗与那名医生轮番为患者实施心肺复苏。约5分钟后，急救人员到达现场，马姗姗和在场人员配合将昏迷男子送上了救护车。“救人要紧，没工夫想男女避嫌的事。”马姗姗说，救死扶伤是医护人员的天职，不论在什么时候、什么场合，这都是第一要紧的事。

王先生说，他们不知道另外一名参与救人的医生的信息，无法当面感谢，很想寻找救命恩人，以表谢意。

若您能提供有关这名医生的信息，可拨打热线66778866告知。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 王雨）