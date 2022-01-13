部分地区大雨、局部暴雨 明天洛阳将迎较强降水

根据最新的气象资料分析，受高空槽前西南气流和中低层切变线共同影响，预计今天(21日)夜里，洛阳多云转阴天，有阵雨或雷阵雨，局部大雨，明天白天阴天有中阵雨或雷阵雨，部分地区大雨，局部暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏西风3级-4级，最低气温20℃～22℃，最高气温25℃～27℃。

洛阳又要迎来新一轮降水。

根据最新的气象资料分析，受高空槽前西南气流和中低层切变线共同影响，预计今天(21日)夜里，洛阳多云转阴天，有阵雨或雷阵雨，局部大雨，明天白天阴天有中阵雨或雷阵雨，部分地区大雨，局部暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏西风3级-4级，最低气温20℃～22℃，最高气温25℃～27℃。

明天夜里到后天白天，洛阳全区阴天转多云，部分地区阵雨转多云，偏西风2级-3级，最低气温19℃～21℃，最高气温31℃～33℃。

夏季雨水频繁，我们经常在天气预报中看到暴雨、短时强降水这样的专业词汇。对于它们之间的区别，有些朋友可能不是十分了解。

短时强降水是指1个小时内某地降水量超过20毫米的降水过程，用来说明短时间内的降水强度。暴雨是指24小时累积降水量达到50毫米或以上的降水。

“短时强降水不一定形成暴雨，暴雨过程也不一定包含短时强降水。”气象专家举例：如果某地在5分钟内出现10毫米的降水，那么它的降水强度相当于1小时120毫米，妥妥地是一次特强短时强降水。如果某地出现一次24小时持续降水过程，即便降水强度只有每小时5毫米，看上去只是细雨纷飞，但24小时累积降水量达到120毫米，那么就可以认定这是一次典型的大暴雨过程。所以说，短时强降水强调的是降水强度，暴雨强调的是累积降水量。

虽然短时强降水不一定形成暴雨，但如果出现“列车效应”，那么短时强降水过程往往导致暴雨，甚至特大暴雨。什么是“列车效应”？气象专家解释，火车有很多节车厢，当一列火车经过某个地点时，一定是很多节车厢一节一节地经过。如果把排列成串的对流云比作火车，那么每朵对流云都是一节车厢，都会产生短时强降水，所以当多个对流云团依次经过某地时，其所产生的降水量累积起来就会导致大暴雨，甚至特大暴雨。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)