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上半年洛阳工业增加值同比增长5.4%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.21 18:35

　　21日，记者从洛阳市工信局获悉，今年上半年，全市工业增加值同比增长5.4%，高于全国增速2个百分点，行业增长面超七成，工业经济充分发挥经济“压舱石”作用，整体呈现“承压而上、整体平稳”运行态势。

　　“稳”的基础更加牢固——

　　上半年全市工业增加值增速高于全国增速，工业固定资产投资同比增长13.2%；在全市39个行业中，28个行业增加值保持同比增长，增长面为71.8%。

　　“进”的动能更加强劲——

　　上半年全市高技术制造业增加值增长34.4%，高于规模以上工业增速29个百分点；高成长性制造业增长10%，高于规模以上工业增速4.6个百分点。全市规模以上工业前五个月实现利润总额162.9亿元，同比增长26.7%，高于全省增速20个百分点，利润总额和增速分别均居全省第2位。

　　“转”的成效更加显著——

　　洛阳荣获国务院2021年度“建设信息基础设施和推进产业数字化成效明显市”督查激励，全市数字经济核心产业蓬勃发展。洛阳现代农机装备制造业集群入围国家先进制造业集群，汝阳县产业集聚区获评2021年度国家新型工业化产业示范基地。

　　围绕统筹工业经济发展与疫情防控，洛阳积极做好对82家省级、531家市级白名单工业企业的协调服务，上半年累计保障10.2吨生产生活物资运输通行，并为满负荷生产的规模以上工业企业落实一季度奖励2470万元。

　　围绕推进产业集聚发展，洛阳上半年制定出台十大产业集群发展实施方案，梳理279家重点企业提升清单、总投资1640.9亿元的259个重点项目清单等，加快主导产业向风口产业靠拢，并通过“链长+链主+联盟”，推动产业链迈向中高端。

　　围绕加快转型升级步伐，洛阳上半年完成“三大改造”投资219.7亿元，实现162个项目开工建设，86个项目竣工投产。4家省级和10家市级产业研究院已挂牌建设，发布首批科研项目70余个。

　　围绕持续开展项目攻坚，洛阳上半年新开工中钢洛耐年产9万吨新型耐火材料等226个项目，实现三杰新材料节能环保型聚氨酯保温管等95个项目竣工投产，完成投资384.8亿元，占全年计划投资的57.3%，高于时序进度7.3个百分点。

　　围绕数字经济与制造业融合发展，洛阳加快发展数字经济相关产业，多项经验入选省十大5G建设应用案例，中原制造工业共享云平台等9家单位入选省工业互联网平台。上半年，全市信息传输和软件服务业实现营业收入83.3亿元，同比增长20.7%。电信业务收入38.6亿元，同比增长22.8%。

　　围绕制造业优质企业培育，洛阳聚焦“专精特新”“高成长性”企业培育，加速推动“小升规”，今年新增省级“专精特新”中小企业141家，市级226家。截至6月底，全市新增规模以上工业企业42家。

　　围绕助企惠企激发市场主体活力，洛阳持续开展“万人助万企”活动，开展各类惠企政策辅导3000余次。通过畅通问题诉求“直通车”，今年以来共收集企业反映问题1179个，目前办结率达85.9%。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 刘飞）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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