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洛阳旅游年票新增3个景区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.21 18:24

　　炎炎夏日，哪里去？洛阳旅游年票为大家带来好消息啦！即日起，持洛阳旅游年票可免门票进入南阳市西峡恐龙遗迹园、西峡龙潭沟和偃师龙华欢乐园游玩。

　　近日，记者从洛阳市旅游年票办了解到，洛阳旅游年票新增西峡恐龙遗迹园、西峡龙潭沟和偃师龙华欢乐园3个景区，栾川抱犊寨景区暂退出洛阳旅游年票包含景区，景区总数增至55家，门票总价值由原来的2683元增至2941元。目前，3个景区均已完成年票设备安装、景区人员培训等工作，现已开始接待洛阳旅游年票游客。

　　西峡恐龙遗迹园景区，门票价格75元，为国家5A级景区，是一个集科普、观光、娱乐、科研于一体，将原始和现代紧密结合的大型恐龙主题公园。园区主要景点有地质科普广场、恐龙蛋化石博物馆、恐龙馆、恐龙蛋遗址和仿真恐龙园等，是重要的科教基地，也是亲子自驾游的好去处。

　　西峡龙潭沟景区，门票价格55元，为国家4A级景区，距西峡县城35公里，紧靠311国道，交通极为便利。景区全长12公里，自然落差近千米，在两山相夹的峡谷间形成梯式瀑布19个，大小潭穴72处，景色壮观，是隐藏在伏牛山脉里一颗璀璨的明珠。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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