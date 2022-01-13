十二届洛阳市委第一轮巡察公布“问题清单”

2022年3月21日至5月20日，十二届洛阳市委第一轮巡察聚焦“服务产业发展”主题，对市发改委、市科技局、市工信局、市生态环境局、市住建局、市交通运输局、市商务局、市文广旅局8家单位党组织开展了常规巡察。7月19日至21日，市委巡察组向上述被巡察单位党组织反馈了巡察意见。

2022年3月21日至5月20日，十二届洛阳市委第一轮巡察聚焦“服务产业发展”主题，对市发改委、市科技局、市工信局、市生态环境局、市住建局、市交通运输局、市商务局、市文广旅局8家单位党组织开展了常规巡察。7月19日至21日，市委巡察组向上述被巡察单位党组织反馈了巡察意见。

从巡察情况看，8家被巡察单位党的领导、党的建设、全面从严治党等方面都取得了新的成绩，政治生态进一步优化净化，担当作为、干事创业积极性进一步增强，领导干部违规违纪问题明显减少，对市委关于产业发展“136”工作举措等一系列重大决策部署和工作要求形成高度共识，“两个高度统一”的氛围持续巩固。同时，巡察也发现了一些问题。

市发改委党组政治站位不够高，抓大事、谋全局、推动上级重大决策部署落实等作用发挥不够充分；创新思维、主动服务企业意识还有欠缺，抓产业能力有不足；履行管党治党责任不够到位，重要岗位和关键环节廉政风险管控不力，项目资金管理等方面违规违纪问题时有发生；党建工作抓而不实，干部队伍建设有短板；对巡察反馈问题整改不够彻底。

市发改委党组书记、主任付涛表示，巡察组反馈的意见十分中肯、切中要害，市发改委党组诚恳接受，照单全收，以最坚决的态度、最扎实的作风、最严格的要求、最有力的举措，不折不扣做好巡察整改，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌作出新的更大贡献。

市科技局党组学习贯彻习近平总书记关于科技创新重要论述不系统、不深入，谋划推进“以创新引领发展”的紧迫意识不强，贯彻市委“136”工作举措不及时、行动慢，发挥市委市政府科技创新智囊团、参谋部的作用不够。党组领导示范作用发挥不充分，能力作风建设存在短板，项目资金监管制度机制还不完善。整改落实十一届市委巡察反馈问题举一反三不够，深层次整改不彻底，问题没有清仓见底。

市科技局党组书记、副局长代伐表示，对市委巡察组反馈的意见诚恳接受、主动认领市科技局党组将建立健全整改长效机制，细化反馈意见，列出问题清单，建立整改台账，确保条条有整改、件件有落实，同时将进一步理清工作思路、完善工作措施，让上级决策部署在市科技局落地生根。

市工信局党组担当作为和主动履职不够，对产业发展研究和谋划不深不透，统筹全市工业和信息化行业发展不到位，“专精特新”和“小巨人”企业培育等工作成效不明显。服务企业意识不够强，“万人助万企”活动开展不扎实，为重点企业纾困解难缺少有效措施，对财政惠企奖补资金跟踪监管和督促兑付不够积极主动。机关财务管理不规范，个别省市督察和巡察反馈的问题整改未完成，落实全面从严治党责任偏宽偏软。

市工信局党组书记、局长赵站伟表示，市委巡察组反馈的问题，客观中肯，实事求是，市工信局党组虚心接受，深挖根源，扎实做好各项整改工作。下一步，市工信局将以巡察整改为契机，弥补短板、优化服务，加快推动制造业高质量发展，为重振洛阳辉煌筑牢产业根基。

市生态环境局党组贯彻落实上级决策部署有差距，服务产业发展质量不高，持续打好污染防治攻坚战不够深入；推动全面从严治党有偏差，防范化解廉政风险不到位，违纪违法问题突出，违反中央八项规定精神和四风问题屡禁不止；干部人事教育管理松散，队伍建设标准不高，担当作为劲头不足，干事创业氛围缺乏，机构改革推进缓慢。

市生态环境局党组书记、局长蒋智涛表示，对于巡察反馈的意见，虚心接受、照单全收，党组将进一步提高政治站位，以高度的政治责任感，全盘认领问题清单、全力破解整改难题、全面转化整改成果。

市住建局党组班子贯彻落实新发展理念有差距，对市委市政府的决策部署尤其是“三项重点工作”研究不深入，牵头抓总、参谋助手作用发挥不充分；班子凝聚力、战斗力弱化，班子成员存在怕担难、怕担险、怕担责思想，创造性开展工作劲头不足，党组核心引领作用发挥不到位；为民意识不强，以人民为中心的思想树得不牢，惠民利企有差距；履职尽责有短板，行业监管漏洞较多；“两个责任”落实不到位，廉政风险较大，机关党建工作虚化弱化，形式主义、官僚主义和违反中央八项规定精神问题屡禁不止。

市住建局党组书记、局长张捍卫表示，巡察反馈意见客观精准，市住建局党组诚恳接受、照单全收、全面整改，将严格对标对表市委要求，以更加有力的步伐、更加饱满的热情、更加务实的举措，推动住建事业高质量发展，向市委和全市人民交上一份满意答卷。

市交通运输局党组统筹谋划不够，攻坚劲头不足，“开路先锋”作用发挥不充分，贯彻落实交通强国战略部署、推进交通运输重点工作、助力我市经济社会发展有差距；局党组从法制、体制、机制等方面推动改革办法不多，机构改革不彻底，融合不畅；宗旨意识不强、履职尽责有差距，道路运输服务管理职能落实不到位；落实管党治党责任有欠缺，监督责任履行不到位，交通工程建设领域问题易发多发，综合行政执法领域顽瘴痼疾较多，形式主义、官僚主义问题仍然存在。

市交通运输局党组书记、局长彭仁来表示，市委巡察组反馈的巡察意见，市交通运输局党组诚恳接受、照单全收，坚决把整改落实作为一项重要政治任务，以高度的政治意识和责任意识全力抓好整改工作。一是以更高站位，扛牢整改责任；二是以更实举措，完成整改任务；三是以更强力度，推动成果转化。

市商务局党组政治意识不够强，学习习近平总书记关于商务工作高质量发展的论述不深刻，对全市商务工作系统性、前瞻性谋划不足；服务产业发展有差距，统筹推进产业高质量发展的拼劲不足，狠抓“风口”产业招商引资的干劲不大，助力产业创新发展的闯劲不够。惠企意识不强，部分服务企业举措落实不到位；惠民意识薄弱，促消费、稳增长措施不力、效果不佳。责任意识不强，党建引领作用发挥不够，重点领域关键环节风险隐患较多，部分项目审批把关不严，上轮巡察反馈问题整改不彻底。

市商务局党组书记、局长吕宗乐表示，市委巡察组反馈的问题客观中肯、实事求是，市商务局党组诚恳接受、照单全收，将以高度的政治责任感，认真研究反馈意见，坚决抓好问题整改。

市文广旅局党组贯彻落实上级决策部署有差距，对习近平总书记关于“以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游融合发展”的指示精神研究不深、理解不透，抢抓“风口”产业意识不强、成效不明显，服务产业发展存在短板，在乡村旅游发展方面缺乏统筹推进。全面从严治党主体责任落实不到位，对党风廉政建设重视不够，对二级机构监管不力，违反财经纪律问题时有发生。人事管理工作不规范，基层党组织战斗堡垒作用弱化。巡察整改主体责任落实不到位，存在不严不实现象。

市文广旅局党组书记、局长胡大鹏表示，巡察组的意见实事求是、全面客观，市文广旅局党组诚恳接受、照单全收，将进一步提升政治站位，强化责任落实，实现深层次整改，把整改成果转化为提能力转作风、全面落实文旅文创融合战略部署要求的实际行动。

同时，8家被巡察单位还不同程度存在意识形态工作责任制、保密工作责任制落实不到位等问题。

市委巡察组还收到一些反映党员干部的问题线索，已按规定移交市纪委监委、市委组织部等有关单位处理。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 徐云峰 李永旺）