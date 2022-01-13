23日至25日洛阳开展重点人员集中核酸检测 部分县区进行区域核酸检测

21日下午，记者从洛阳市疫情防控指挥部办公室获悉，为切实做到早发现，守住长周期不发生规模性疫情的底线，洛阳市发布《通知》：7月23日—25日，再次对重点人员开展集中核酸检测。
21日下午，记者从洛阳市疫情防控指挥部办公室获悉，为切实做到早发现，守住长周期不发生规模性疫情的底线，洛阳市发布《通知》：7月23日—25日，再次对重点人员开展集中核酸检测。
21日下午，记者从洛阳市疫情防控指挥部办公室获悉，为切实做到早发现，守住长周期不发生规模性疫情的底线，洛阳市发布《通知》：7月23日—25日，再次对重点人员开展集中核酸检测。7月23日，对部分县区进行区域核酸检测。
重点人员范围及检测次数
一、31类重点人员(含义务教育阶段学生和高中生)，集中核酸检测期间至少进行1次核酸检测。需要注意的是，7月14日—22日期间已进行过核酸检测的义务教育阶段学生和高中生，可不参加本次集中核酸检测。
二、7月16日以来，有市域外旅居史的来(返)洛人员，须3天内进行2次核酸检测(两次采样时间间隔不少于24小时)，即“三天两检”。需要注意的是：7月16日以来有市域外旅居史的31类重点人员(含义务教育阶段学生和高中生，无论是否于7月14日—22日期间已进行过核酸检测)均需在集中检测期间落实“三天两检”。
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