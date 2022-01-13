河南省考笔试成绩公布 8月初将进行面试、体检

今日15时起，参加河南省考的考生可以查询笔试成绩了。

今日15时起，参加河南省考的考生可以查询笔试成绩了。 今日15时起，参加河南省考的考生可以查询笔试成绩了。 近日，“河南组工”微信公众号发布公告称，为更好促进社会就业，加快公务员招录工作进度，经研究，对河南省2022年统一考试录用公务员笔试后续时间安排进行调整。7月21日15：00公布笔试成绩和名次，随即开展面试确认，8月初开展面试、体检(体能测评)等后续工作。 请广大应试者参考上述时间安排，合理安排行程，密切关注所在考区疫情防控要求，做好相关准备。有关职位具体安排请及时关注各省辖市(含济源示范区)、省直招录机关(单位)的考录专用网站。 考生可登录河南省人力资源和社会保障厅网站、河南人事考试网、河南省招才引智网、以及“豫事办”APP和“豫事办”支付宝小程序或相关省辖市考录专用网站查询本人笔试成绩和名次。在此提醒考生，应注意使用输入网址的方式登录相关网站，以免泄漏个人信息。⑥