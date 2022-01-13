青年来涧西求职 有“助力包”相送

“这个礼包真实用，里面的各项政策指南对我找工作很有帮助。”20日，在洛阳市涧西区山楂树巢艺酒店青年驿站，入住青年肖艳艳对工作人员发放的求职“助力包”赞不绝口。

“这个礼包真实用，里面的各项政策指南对我找工作很有帮助。”20日，在洛阳市涧西区山楂树巢艺酒店青年驿站，入住青年肖艳艳对工作人员发放的求职“助力包”赞不绝口。

今年24岁的肖艳艳家住偃师，此次来参加应聘单位面试，按照就近原则免费入住山楂树巢艺酒店青年驿站。“看了‘助力包’，我才知道现在有这么多青年人才优惠政策，入职后还能申请租房补贴和生活补贴，从求职到生活‘一条龙’服务，真贴心！”肖艳艳说。

为帮助来洛求职青年进一步了解全市青年人才就业创业政策，做好青年人才服务保障工作，突出涧西区青年驿站“‘涧’入佳境 宾至如归”的服务理念，共青团涧西区委用帆布袋制作200余个求职“助力包”，配备青年创新创业政策、洛阳旅游攻略宣传册以及特色书签、笔记本等，投放在全区5家青年驿站，免费发放给前来求职的入住青年。共青团涧西区委还集合全区新媒体平台打造线上青年服务矩阵，通过涧西融媒、涧西共青团、涧西青年等微信公众号，为青年提供求职就业、政策帮扶、休闲娱乐等相关信息，多方满足青年工作和生活需求，助力青年成长成才。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 李沫霖 通讯员 扈佳琳 文/图）