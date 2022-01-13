洛阳宜赵线：串起红色资源 为乡村振兴再赋能

傍晚时分，宜阳县城暑气稍退、华灯初上。王乐峰一家人驱车一路向南，十几分钟后便来到位于赵保镇的红岭欢乐谷。夕阳下微风渐起，大人们惬意地坐在长凳上休憩，幸福地看着孩子们在飞机、坦克模型旁尽情玩耍……

头道沟村红色氛围浓厚

傍晚时分，宜阳县城暑气稍退、华灯初上。王乐峰一家人驱车一路向南，十几分钟后便来到位于赵保镇的红岭欢乐谷。夕阳下微风渐起，大人们惬意地坐在长凳上休憩，幸福地看着孩子们在飞机、坦克模型旁尽情玩耍……

今年6月，主打红色主题的红岭欢乐谷一开园，就迎来了络绎不绝的游客，成为当地乡村振兴新亮点。这红火景象与一条县道的带动作用密不可分。

宜阳南部多山，战争年代，沟沟坎坎之间的赵保有地理之便，抗战时，以东赵保村为中心的伊洛区抗日根据地是中共豫西抗日革命根据地之一。从那时起，“红赵保”“小延安”之誉就成为赵保人的骄傲。宜赵线是一条连接县城和赵保镇的重要通道。近年来，这条近18公里长、6米多宽的县道经当地公路部门改造提升、悉心养护而焕然一新，为宜阳县创建“四好农村路”全国示范县立下汗马功劳。眼下乡村旅游方兴未艾，宜阳县依托赵保镇优势大力发展乡村旅游，宜赵线成为串联红色资源、带动特色产业的红色旅游路。

近日，记者来到赵保镇于沟村下辖的自然村头道沟，这里紧挨宜赵线，离县城只有约7公里。村中白墙黑瓦的农家院比比皆是，随处可见红色主题的漫画、标语、文化墙、景观小品。目前，村中的赵保红色收藏馆和红岭欢乐谷是主体旅游项目。

“这里很适合发展旅游。”说起投资初衷，红岭欢乐谷负责人张钦旗坦言，头道沟村既有丰富的红色资源，又有交通便利，最重要的是当地政府重视发展乡村旅游，给了很大支持。

商丘人张钦旗今年48岁，曾在中铁十五局从事技术工作，后来开始转行做旅游项目，经验十分丰富。今年春天，他在机缘巧合之下随朋友到头道沟游玩，与当地乡贤田战年相识，得知头道沟村正在进行整村旅游开发，主题就是“红色”，当时村中土地整备、基础设施等基本上都已完成改造提升，但苦于没有合适项目可引进，“万事俱备，只欠东风”。张钦旗萌生了来当地投资的想法，短短几个月后，红岭欢乐谷便初具规模。为了契合当地特色，该项目除了游乐设施、露营地等时下流行的近郊游“标配”，还拥有不少兵器模型。按照规划，未来该项目还会申请成为国防教育基地。

赵保红色收藏馆创始人是当地人田战年。他今年60岁，十分爱好收藏，早年下海经商时经常“淘宝”。

“我对革命战争年代的物品和民俗类物品很感兴趣。”20多年间，田战年的个人藏品大到磨盘，小到粮票，达到了惊人数字——不仅家里的四层楼成了藏馆，就连自己的厂房也成了专门“仓库”。今年五月，村里提供一间近200平方米的展馆，田战年拿出自己收藏的电台、大刀、刺刀、粮票、旧军装和毛主席像章等两万五千多件藏品，共同建成赵保红色收藏馆。

“路只要通顺，项目前景就有保证。”田战年说，他和张钦旗有信心。

马河会议遗址、赵保烈士陵园、大众图书馆等红色遗存；战地医院、黑山三壮士、王三山搬兵、雪地入党、老婆宣传队等红色故事……公路通、百业兴。如今，宜赵线正把宝贵的红色资源转化为乡村振兴澎湃动力。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 郝菲菲 文/图）