市检察院召开全市检察机关2022年上半年业务分析会

近日，洛阳市人民检察院召开全市检察机关2022年上半年业务分析会，分析研判2022年上半年全市检察机关业务工作。市检察院党组书记、检察长吴志军参加会议并讲话。

近日，洛阳市人民检察院召开全市检察机关2022年上半年业务分析会，分析研判2022年上半年全市检察机关业务工作。市检察院党组书记、检察长吴志军参加会议并讲话。

会议通报了2022年上半年全市检察机关业务运行情况。市检察院各业务部门依次汇报了本条线业务运行情况，并针对业务数据反映的问题短板，逐项分析原因，提出整改措施。市检察院班子成员对所分管业务工作进行点评，并提出意见建议。

吴志军就如何实现检察业务工作高标准、高质量发展提出明确要求。

要坚持目标导向。要锚定“争先进、创一流”工作目标，紧盯“高标准”，保持政治定力，把各项工作抓到实处，高标准、高质量推动洛阳检察工作发展。要认真梳理汇总上半年工作取得的成绩和存在的问题，通过纵向和横向比较，明确下一步工作方向。

要坚持问题导向。认真贯彻落实全国检察机关数字检察工作会议精神，培养数字思维，以数字思维分析业务工作，梳理落后指标，找准落后原因，找出存在问题的关键环节、关键县区和关键部门，有针对性地指导工作。

要坚持结果导向。工作成效、业务成效体现在结果上，检察工作成效体现在法律监督工作中。要处理好办案和监督的关系，强化法律监督质效。要克服形式主义，深入透彻研究问题，共同推进工作，凝聚工作合力，解决工作棚架问题，切实增强工作成效。

要坚持落实导向。要层层压实责任，各单位、各部门、全体干警都要知责明责尽责，将工作落实到位。两级院要充分发挥好决策督办、检务督察的作用，对党组、上级的工作要求督促落实，及时提出意见，确保工作有序推进，各项任务落地见效。（通讯员/周晓东 刘晗）