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用金融活水滋润美丽乡村建设——建设银行洛阳分行发挥金融优势助力乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.21 09:28

　　“始终把乡村振兴金融业务作为政治任务，坚持一把手亲自抓，各支行认真落实‘一岗双责’，坚持党建工作与乡村振兴金融工作同研究、同部署、同推进、同落实……”

　　建行洛阳分行坚持党建引领、以上率下，紧紧围绕市委、市政府乡村振兴工作总体要求，认真落实上级行乡金(乡村振兴金融业务)业务竞赛活动和激励约束机制各项措施，多策并举，促进了乡金业务稳健发展，向上级行和地方政府交出了一份满意的答卷。截至6月30日，该行涉农贷款余额95.21亿元，新增17.69亿元，已完成省行下达全年计划的166.89%，其中农户生产经营贷新增4.74亿元，全省系统排名第一。

　　履行大行责任担当，密切银政合作。该行党委书记、行长毛维桓坚持“四个亲自”，亲自部署乡村振兴金融工作、亲自听取县支行乡金业务情况汇报、亲自到县域调查研究并与县委书记、县长等主要领导沟通乡村振兴金融工作、亲自到县支行激励先进和解决问题，先后深入所辖7个县支行、涉农企业、帮扶村等开展调研，与当地县委、县政府主要领导会谈交流，并与7个县区政府签订了全面战略合作协议，与农业主管部门签订“农业大数据+金融”战略合作协议等，快速打开农村市场，同时，积极组织引导各县行党组织与当地农业主管部门、乡镇党委政府、村支两委、农业龙头企业等进行结对共建20余场，为促进乡金业务发展奠定了坚实基础。

　　将党建引领优势，转化为推进乡村振兴的发展优势。建行洛阳分行一方面瞄准产业、精选项目，加强对涉农大中型客户和普惠涉农客户的信贷支持力度，年初以来，新增贷款投放8.66亿元，全省排名第一，充分发挥了对公涉农贷款“压舱石”作用。一方面重点加强对裕农通业主、存量快贷客户、商机提醒客户、冷链客户、农险投保户、苹果种植户、乡村振兴卡持卡人客群以及其他特色客群精准营销，加大测额力度，指导客户操作支用，促进“裕农快贷”快速上量。紧紧围绕河南省“一县一业”“一镇一特”“一村一品”等战略部署和省分行“千村示范万村增效”活动及推进“裕农通”普惠金融服务点标准化建设有关要求，优先在省级乡村振兴示范村中选点布局，打造“裕农通”普惠金融服务点示范样板。目前已完成栾川重渡沟王坪村、洛宁县上戈镇庙洼村、新安县仓头镇云水村、偃师区岳滩镇岳滩村、宜阳县锦屏镇马窑村等示范点建设。示范点主要集金融服务、智慧政务、裕农学堂、“善融”商品线下交易等为一体，有效提高了惠民便民服务质量，而且提升了建行裕农通品牌形象，为下一步以点带面，递进式推进，有效打造一批“高标准、高星级、高贡献”的优质“裕农通”普惠金融服务点、提升建行服务乡村整体实力奠定了良好基础。(建洛宣)⑧
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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