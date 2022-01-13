2022年度河南省“新时代好少年”名单公布 孟津区高中生李雯静入选

昨日，记者从市文明办获悉，孟津区第二高级中学学生李雯静荣获2022年度河南省“新时代好少年”称号。

昨日，记者从市文明办获悉，孟津区第二高级中学学生李雯静荣获2022年度河南省“新时代好少年”称号。

李雯静的母亲身有残疾，患有癫痫病的父亲挑起了家庭的重担，常年在外打工。今年17岁的李雯静，既要照顾母亲和妹妹，又要完成每天的学业。她常说，逆境让她更加坚强。

在家里，李雯静用心照顾妹妹，开导母亲积极面对生活；在学校，她积极参与班级管理，成为老师的得力助手；在运动场上，她刻苦训练……她还热心各种公益活动，积极参加文明交通志愿服务，利用寒暑假和同学们一起走进社区，开展清洁家园、倡导垃圾分类等活动。

据悉，全省共有30名好少年入选2022年度河南省“新时代好少年”。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 陈志强 刘欢欢）