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转借信用卡赚取利息 出借人担责还要还款
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.21 09:12

　　近日，伊川县人民法院审理这样一起案件，一男子将信用卡转借他人，本以为能赚点利息，没想到最终背上了20万余元的银行欠款。

　　为赚利息信用卡转借他人 拿回后发现欠款20万余元

　　2013年，被告王某以做生意需周转资金为由向原告李某借款，李某遂将自己的信用卡以年利率10%转借给王某，约定借卡期限一年，借期内王某必须遵守信用卡使用规则，承担使用期间的所有还款责任，若未按时还款，则承担2万元损失费。

　　谁知到期后，王某以各种理由推托，直至2018年8月才归还信用卡，其间，共向李某支付利息9万元。

　　李某拿回信用卡后，发现该信用卡仍欠款20万余元未还，他多次向王某讨要无果只得自己清偿。

　　2021年年底，李某以民间借贷为由向法院提起诉讼。

　　套取金融机构贷款转贷 法院认定民间借贷合同无效

　　伊川县人民法院审理认为，原、被告虽订立借款协议，但原告并未出借自己的资金给被告，而是将自己的信用卡交给被告使用，由被告通过刷卡套用银行款项。

　　本案法官梁要轩介绍，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条，套取金融机构贷款转贷的，人民法院应当认定民间借贷合同无效。该规定对不使用自有资金，套取金融机构贷款转贷的行为进行了否定性评价。故本案中原、被告之间不存在合法的民间借贷合同关系。

　　另外，《中华人民共和国民法典》第一百五十七条规定，民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失。因此，被告应该赔偿原告支付的20万余元清偿信用卡损失。同时，因合同无效，原告收取的9万元利息也不受法律保护，而是冲抵被告给原告造成的损失。

　　最终，法院依法认定双方签订的借款协议无效，判决由被告王某赔偿原告李某11万余元及利息。

　　信用卡仅限本人使用 出租转借有风险

　　信用卡在日常生活中因其便利性，用户群体庞大，但要注意的是，信用卡仅限本人使用。信用卡的发卡与使用，其实是持卡人与银行之间的契约，转借行为本身就违反了契约内容。

　　在银行信用卡章程及信用卡领用合约中，对信用卡的使用有明确约定。例如“信用卡仅限持卡人本人使用，不得出租、转借或交由他人使用”“不得将信用卡出租、出售、转借、转让、质押或以其他方式交由他人持有或使用”。

　　“转借信用卡暗含很多风险。”法官梁要轩说，信用卡与个人征信相关，如借用人逾期还款，会造成持卡人个人信用污点，影响持卡人申请房贷、车贷等业务的办理；信用卡转借期间所发生的丢失、盗刷等损失，原则上都应该由持卡人承担所有责任；借用人使用信用卡从事非法套现、诈骗等违法犯罪活动，持卡人也将面临相应的法律惩罚。

　　梁要轩提醒广大信用卡用户，在信用卡使用过程中，应注意规范自己的行为，妥善保管、使用信用卡密码及验证码等重要信息，无论什么情况都不要出租、转借、出售信用卡。另外，恶意透支信用卡，到期未履行还款义务的，属违法行为。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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