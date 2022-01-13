关爱优抚对象 开展免费体检

为认真贯彻落实各项优抚政策，关爱优抚对象的身体健康，20日上午，老城区退役军人事务局开展“喜迎二十大 为部分优抚对象免费体检送健康”活动。

为认真贯彻落实各项优抚政策，关爱优抚对象的身体健康，20日上午，老城区退役军人事务局开展“喜迎二十大 为部分优抚对象免费体检送健康”活动。

此次活动让优抚对象了解了自身健康状况，达到“无病早预防、有病早治疗”的目的，增强了广大优抚对象的归属感和荣誉感，打通了精准服务优抚对象的“最后一公里”。(洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 石智卫 周继辉 摄)