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洛阳警方深入开展夏季治安“百日行动”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.21 09:12

　　近日，嵩县公安局纸房派出所经过周密细致的排查、跟踪，打掉一个专门盗窃商店的团伙，抓获嫌疑人4名，涉案金额6万余元。这是我市警方开展夏季治安打击整治“百日行动”的又一战果。

　　入夏以来，我市警方为加强社会面防控，营造良好社会环境，针对夏季治安形势特点，积极开展“亮剑·清风”平安护夏专项行动，并根据公安部、省公安厅部署，开展夏季治安打击整治“百日行动”，严查风险隐患，严打违法犯罪，严密巡逻防控，严管交通秩序等，持续净化我市社会治安环境，切实维护全市社会治安大局持续平安稳定。

　　“百日行动”开展以来，我市警方严厉打击侵害妇女、儿童、老年人、残疾人等弱势群体犯罪，严厉打击涉黑涉恶犯罪，对公共场所发生的寻衅滋事、聚众斗殴等暴力犯罪案件第一时间介入，坚决依法打击危害一方的黑恶势力团伙。同时，我市警方组织开展打击盗窃“三车”、入室盗窃、扒窃、街头诈骗等区域性犯罪专项行动，统筹推进打击养老诈骗、医保诈骗、社保诈骗专项行动。

　　截至目前，全市公安机关共抓获各类违法犯罪嫌疑人830名，侦办聚众扰乱社会秩序、扰乱公共场所秩序及扰乱交通秩序案件67起，破获带有夏季特点的刑事案件495起。

　　另外，我市警方通过开展“大起底、大排查、大整治”行动，对宾馆、旅馆、废旧金属收购及物流寄递等重点行业场所，以及电竞宾馆、夜经济领域、“剧本杀”“密室逃脱”等新兴行业开展地毯式清查，对民爆从业单位和易制毒、易制爆危险化学品企业每月进行检查，对辖区化工市场、化工商店、建材市场、五金市场等开展清查整治，确保风险清源、隐患清零、问题清仓。

　　“我们坚持警力跟着警情走，加强巡逻防控工作，突出重点巡控，动态调整设置‘必巡线’‘必到点’，以徒步巡逻为主要方式，加大夜间巡逻密度频次，重点加强对夜间人员密集场所和易发案部位、时段的定点驻巡，提高见警率、管事率。”市公安局有关负责人介绍，全市共设置179个步巡线路(部位)，投入步巡组179组、民警470人，徒步巡逻得到全面加强。

　　据悉，6月25日至7月18日，城市区接报盗窃类警情687起，同比下降33.75%。交通秩序集中整治现场执法10.9万起，查处酒醉驾385例。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 席林燕 南程昊)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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