洛阳成立首家社区少工委

近日，全市首家社区少工委在涧西区长安路街道长安路二社区成立。 近日，全市首家社区少工委在涧西区长安路街道长安路二社区成立。 涧西区长安路二社区以社区为单元成立少工委，旨在打造“社区+学校+少工委”的校外少先队组织体系，引导社区少先队员就近就便参与校外实践活动，扎实推动新时代少先队组织改革创新，提升少先队社会化工作水平，增强少先队组织的影响力和凝聚力。 据悉，涧西区长安路二社区少工委将依托该社区新时代文明实践站、儿童之家、科普馆等基地，为少先队活动提供阵地资源和平台保障，开创校内外互为补充，学校、社区有机联动的少先队工作新局面。下一步，市、区两级团组织将积极整合资源，建成更多社区少工委，加大少工委工作覆盖力度，促进少年儿童健康快乐成长。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 扈佳琳）