洛阳成立首家社区少工委

近日，全市首家社区少工委在涧西区长安路街道长安路二社区成立。
近日，全市首家社区少工委在涧西区长安路街道长安路二社区成立。
近日，全市首家社区少工委在涧西区长安路街道长安路二社区成立。
涧西区长安路二社区以社区为单元成立少工委，旨在打造“社区+学校+少工委”的校外少先队组织体系，引导社区少先队员就近就便参与校外实践活动，扎实推动新时代少先队组织改革创新，提升少先队社会化工作水平，增强少先队组织的影响力和凝聚力。
据悉，涧西区长安路二社区少工委将依托该社区新时代文明实践站、儿童之家、科普馆等基地，为少先队活动提供阵地资源和平台保障，开创校内外互为补充，学校、社区有机联动的少先队工作新局面。下一步，市、区两级团组织将积极整合资源，建成更多社区少工委，加大少工委工作覆盖力度，促进少年儿童健康快乐成长。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 扈佳琳）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605