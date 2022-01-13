洛阳市处非办：警惕以炒外汇为名的非法集资陷阱

近期，一些平台和个人以炒外汇为幌子实施集资诈骗，诱使部分投资者受骗。市处非办工作人员提醒，警惕此类非法集资陷阱。

“全球独家，量化机器人炒外汇稳赚不赔”“玩模拟炒外汇，不投资，获利能提现”……近期，一些平台和个人以炒外汇为幌子实施集资诈骗，诱使部分投资者受骗。市处非办工作人员提醒，警惕此类非法集资陷阱。

案例

前不久，石家庄市通报一起非法集资典型案例。被告人段某某伙同刘某某等通过微信、讲课、谈话等方式向社会公开宣传“御尊资本集团”，介绍该集团系炒外汇、理财、投资分析的合法公司，投资款用于该集团炒外汇，客户可得高息。

经查证，“御尊资本集团”投资业务并未获得有关部门依法批准。经被告人段某某等人介绍，投资群众通过网络注册成为“御尊资本集团”会员并签订“年度合作框架协议”，其中部分群众直接将款项汇至段某某等指定的账户。

经司法鉴定审计，报案投资金额2067万元。法院审理后，判决被告人段某某构成非法吸收公众存款罪。

解析

市处非办工作人员表示，“御尊资本集团”未经有关部门依法批准，通过推介会等途径向社会公开宣传并承诺在一定期限内以货币方式返本付息，直接、间接向社会不特定人群吸收资金，属于典型的非法集资行为。梳理近期的炒外汇套路，主要有以下几种形式——

全球独家，量化机器人炒外汇稳赚不赔；

你不懂没关系，可托管，坐等收益；

玩模拟炒外汇，不投资，获利能提现；

帮别人炒外汇，赚了是你的，赔了是别人的，还给你工资。

提醒

市处非办工作人员提醒，根据我国法律，一切网络炒外汇均不合法。境内居民通过微信、广告、互联网、熟人介绍等接触到的高额回报炒外汇平台，都是陷阱。

犯罪分子之所以能够屡屡得逞，是因为不法企业和不法分子以高额回报诱骗群众参与，而群众对非法集资认识不足，有投机暴富心态。

广大投资者面对高息诱惑时要摆正心态，理性分析，选择合法投资渠道。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山)