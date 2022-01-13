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男子蒙面盗窃超市 因扫二维码领红包被抓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.21 08:53
绘图吴芳

　　民警正在追查，盗贼却因为扫二维码领红包“自投罗网”。近日，市公安局伊滨分局破获这样一起盗窃案。

　　7月12日，市公安局伊滨分局巡特警大队接到报警，李村镇新源路上一家刚开业的超市被盗，丢失30多条香烟、20包槟榔、一部手机、一台电脑服务器和一瓶白酒。

　　办案民警调取监控视频发现，犯罪嫌疑人是一名男子。作案时，他用围脖遮住了面部，砸坏了超市的落地玻璃窗后，进入超市行窃。民警分析，该男子盗窃店里的电脑服务器，可能认为店里的监控视频会存放在电脑服务器上，意图销毁证据，他显然有一定的反侦查意识。一时间，犯罪嫌疑人的身份无法确认。

　　可令人没想到的是，就在民警根据店外监控视频追踪犯罪嫌疑人的踪迹时，16日，失窃超市的老板联系警方说，自己已经知道了犯罪嫌疑人的电话号码。

　　这是咋回事儿？原来，超市失窃的那款白酒，每瓶都有一个独一无二的二维码，消费者扫这个二维码，填写手机号可以领取红包，相关信息会被上传至白酒厂商。

　　超市被盗后，超市老板曾向这款白酒的厂商报备了失窃的情况。很快，白酒厂商发现，有人扫了一瓶出自该超市的这款白酒酒瓶上的二维码，并填写了电话号码，打算领取红包。由于该超市刚开业，这款白酒除了被盗的那瓶，还没有卖出去过。因此，扫码领红包的很可能是犯罪嫌疑人。厂商将相关情况和那个电话号码告诉了超市老板。

　　17日，民警根据电话号码锁定并抓获了犯罪嫌疑人姬某。经审讯，姬某供述了自己盗窃超市的犯罪事实。

　　目前，姬某因涉嫌盗窃，已被警方刑事拘留，本案正在进一步办理。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 郗萌)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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