洛阳关爱退役军人就业创业促进会成立

日前，洛阳市关爱退役军人就业创业促进会揭牌成立，加强对全市困难退役军人帮扶，促进退役军人实现更加充分、更高质量就业创业。

日前，洛阳市关爱退役军人就业创业促进会揭牌成立，加强对全市困难退役军人帮扶，促进退役军人实现更加充分、更高质量就业创业。

市关爱退役军人就业创业促进会是经市民政局批准成立、市退役军人事务局业务主管的专门为退役军人服务的全市性、行业性、非营利性社会组织，具有独立法人资格。

据介绍，该促进会以关心服务退役军人就业创业为宗旨，秉承“奉献、志愿、务实、创新”理念，将搭建好政府与社会、军队与地方、退役军人与用工企业的合作桥梁，为困难退役军人提供关爱帮扶，对退役军人进行就业创业培训并给予支持，组织开展专题调研和政策法规宣传，协助政府部门为退役军人提供就业创业服务，促进洛阳经济社会稳步发展。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩中军）