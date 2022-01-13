洪水是指江河水量迅猛增加及水位急剧上升的自然现象，其形成往往受天气等自然因素的影响，可分为暴雨洪水、溃坝洪水等类型。我市的洪水以暴雨洪水为主。

洪水是指江河水量迅猛增加及水位急剧上升的自然现象，其形成往往受天气等自然因素的影响，可分为暴雨洪水、溃坝洪水等类型。我市的洪水以暴雨洪水为主。

●暴雨洪水

指暴雨引起的江河水量迅速增加并伴随水位急剧上升的现象。

按暴雨的成因，洪水又可分为雷暴雨洪水、台风暴雨洪水和锋面暴雨洪水。暴雨洪水年际变化很大，多发生在夏季。山区、丘陵区由强降水引发的山洪、泥石流灾害，平原区由强降水引发的渍涝灾害，长时间、大范围的强降水导致的洪水灾害均属于暴雨洪水引发的灾害。

山洪，指山区溪沟中发生的暴涨洪水。山洪因其所流经的溪沟坡度陡峻、地质条件复杂，具有历时短、流速快、冲刷力强、携带泥沙多、破坏力大等特点。由暴雨引发的山洪，其历时几十分钟到几个小时，很少达一天或持续几天。

泥石流，指突然暴发的包含大量泥沙和石块的特殊山洪，它来势迅猛、历时短、破坏力极大，常造成生命财产重大损失。

●溃坝洪水

指挡水坝在蓄水状态下突然崩溃而形成的向下游急速推进的巨大洪流。

溃坝的发生和溃坝洪水的形成通常历时很短，难以预测。溃坝洪水峰高量大，变化急剧，危害巨大。

为了改变水的时间和空间分布，人们修建了许多水库。这些水库遇地震、战争或修建时存在质量问题，会导致大量洪水向下游倾泻，给下游造成灭顶之灾。溃坝灾害还常常发生于一些大矿山或大企业修建的尾矿库。

溃坝灾害的成因主要是人为因素，水则成为灾害的载体。一旦溃坝，水沙俱下，给下游也常常造成毁灭性灾害。

此外，洪水还包括融雪洪水、冰川洪水、冰凌洪水和雨雪混合洪水等类型。(洛报融·洛阳网媒记者 吕百营 整理)