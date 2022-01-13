记者跑腿：交了垃圾处理费 垃圾咋无人处理

近日，在老城区状元红路下清宫附近开装饰公司的市民潘先生来电反映，他一直按时交纳垃圾处理费，但店外垃圾一直无人处理。

近日，在老城区状元红路下清宫附近开装饰公司的市民潘先生来电反映，他一直按时交纳垃圾处理费，但店外垃圾一直无人处理。

潘先生说，2021年，他在老城区状元红路下清宫附近开了一家装饰公司，每次公司报税时，他都按规定交纳城镇垃圾处理费，每季度162元。

“我们这条街上的餐饮店有专用厨余垃圾桶，而且每天有专人来清理。沿街的其他商户都没有垃圾桶，一直没人收垃圾，大家都不知道把垃圾往哪儿扔。”潘先生说。

潘先生向税务部门咨询，税务部门表示，他们只是代收城镇垃圾处理费，垃圾清运由环卫部门负责。潘先生又联系了环卫部门，得到的答复是，让他将店内的垃圾放在马路边，会有人清理，但当他这么做时，社区工作人员告诉他，禁止向马路边倒垃圾。

“我还尝试过将垃圾放到垃圾清运车上，但一次两次还行，时间长了环卫工人也不同意。”潘先生说，自己明明一直按时交纳城镇垃圾处理费，为何倒垃圾这么难？

记者了解到，潘先生的装饰公司周边的几家店也遇到类似问题，不少店主只好将店里的垃圾打包放在车里，每天回家的时候扔在小区的垃圾桶中。

随后，记者联系到了老城区环卫中心。老城区环卫中心负责人解释，潘先生报税时交纳的城镇垃圾处理费，是垃圾从垃圾中转站到垃圾处理场的处理费用，并不是上门为他收集垃圾的费用。

“一般情况下，负责道路清扫的保洁公司应该对沿街门店的垃圾进行收集，这部分工作是不向商户额外收费的；如果沿街商户的垃圾量太大，需要商户自己将垃圾送到垃圾中转站。对此，在招标时，我们已经对保洁公司作出了要求。”该负责人说，他们会要求相关的保洁公司和商户对接，商量上门收集垃圾的时间，督促保洁公司做好对沿街门店的垃圾收集工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)