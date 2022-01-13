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“青林计划·邀约行动”二期活动迎来首批大学生实习团队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.21 08:42

　　日前，洛龙区“青林计划·邀约行动”二期活动迎来首批实习团队，来自西藏民族大学信息工程学院的20余名大学生组团到该区洛轴控股有限公司参观实习。

　　11日，洛龙区正式启动“青林计划·邀约行动”二期活动，为前来洛龙区求职创业的高校毕业生和青年人才提供路费补贴、免费住宿、就业指导等服务。此次，在洛龙区青创之家、洛龙区人社局、洛阳市大学生实习实训中心等单位有关负责人的引领下，西藏民族大学实习团队前往洛轴控股有限公司生产车间参观轴承生产制造工艺流程，了解该公司的智能化生产线，并选择自己的实习岗位。

　　对于即将到来的实习生活，同学们都表示十分期待。“我很喜欢洛阳这座城市，能在这里实习工作对我来说是一次很好的体验和锻炼。”该实习团队学生梁燕说。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 周文娜 通讯员 郑雅静)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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