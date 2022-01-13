低龄老人再就业，做些什么好

莫道桑榆晚，为霞尚满天。如今，社会上部分低龄老人选择再就业，继续实现自身价值。

谈到重回职场，大家畅所欲言

●时间：7月19日

●地点：涧西区重二社区党群服务中心

●主持人：李元榕 涧西区重二社区党委副书记

●开场白：莫道桑榆晚，为霞尚满天。如今，社会上部分低龄老人选择再就业，继续实现自身价值。我们通过低龄老人再就业的经历，感受到他们充实而有活力的生活，希望他们的故事对想再就业的您有所启发。

嘉宾出场

刘岗：涧西区重二社区居民，76岁

观点：我从不服老，不断寻求各种挑战

退休前，我在中信重工房产处从事后勤工作。到了退休年龄，由于业务水平过硬，我被单位返聘，直到57岁才正式退休。

退休了不代表我会停下进步的脚步。我先到人民银行洛阳分行从事后勤工作，两年后又到现在就职的物业公司工作。在这里，我从门卫干起，现担任物业公司经理。

新的工作环境让我有了许多新体验，认识了许多新同事，开启了人生新阶段。做了几十年的后勤工作，我积累了丰富的经验，在新岗位上如鱼得水。

我所服务的小区是一个老旧小区，大多数业主与我的年龄相仿，顺畅的交流让我和业主成为朋友。谁家水管、电路出现故障，我也能很快帮忙解决，大家称我为“管道王”。被业主称赞，我自然满心欢喜，在岗位上越干越有劲头。

团建时，我爬山比年轻人快，还帮他们背包；在社区拔草时，我跟年轻人较劲儿……我从不服老，不断寻求各种挑战。以前，我打算干到70岁，转眼，我已76岁，依旧干劲儿十足，准备干到80岁。家人虽担心我过于劳累，但尊重我的想法，只要我的身体状况允许，他们都支持我。