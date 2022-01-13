洛阳今天短暂晴热 明天有中阵雨或雷阵雨

洛阳今天白天晴天到多云，夜间多云转阴天，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，气温21℃～33℃。

洛阳今天白天晴天到多云，夜间多云转阴天，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，气温21℃～33℃。 18日夜里到昨天早上，我市出现一次明显降水天气过程。市气象局发布的雨情报告显示，此次降水主要集中在19日下午到夜里，全市大部分地区出现大雨，局部地区出现大暴雨。 具体来说，18日20时至20日7时，全市平均降水量(毫米)为38.9，各国家观测站降水量(毫米)分别为：栾川73.3、伊川50.6、主城区44.1、新安42.3、洛宁36.5、宜阳34.3、嵩县33.5、汝阳32.4、孟津30.7、偃师23.6。同时段乡镇站降水量(毫米)较大的有：嵩县李村106.5、嵩县冉扒101.9、栾川县天河98.9。 今天，晴晒的感觉会比较明显，最高气温将重回30℃以上，不过新一轮降水已在路上。据气象资料分析，明天前后受高空低槽东移影响，我市有一次较明显降水天气过程。 具体预报如下—— 今天：白天晴天到多云，夜间多云转阴天，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，气温21℃～33℃。 明天：阴天转多云，有中阵雨或雷阵雨，气温19℃～26℃。 23日(周六)：晴天间多云，气温21℃～33℃。 (洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)