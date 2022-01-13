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我省高招本科一批明日征集志愿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.21 08:21

　　我省高招本科一批将于明日征集志愿，地方专项计划本科批、艺术类本科B段也将同时征集志愿。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生，未被录取且符合征集条件的考生可以重新填报志愿。

　　高冰南介绍，参加本科一批录取的是“双一流”建设高校和经我省批准的高校本科专业。参加艺术类本科B段录取的是独立学院、民办院校的艺术类本科专业。参加地方专项计划本科批录取的是省内高校本科专业，原则上执行本科一批分数线，考生应具有该专项计划报考资格。三个批次均实行平行志愿，在正式投档前，为尽量多录取考生、最大限度提高院校生源满足率和考生志愿匹配率，省招办会进行模拟投档。

　　22日9时至18时，三个批次将征集志愿。此外，在本科一批中，定向西藏、少数民族预科班也将征集志愿。关于征集志愿，高冰南提醒：第一，征集志愿开始前，考生可登录河南省普通高校招生考生服务平台(https://pzwb.heao.gov.cn)，查看自己的档案状态，只有自由可投状态下的考生可填报征集志愿。第二，征集志愿开始前，考生可登录河南省教育考试院网站(http://www.haeea.cn)查看征集志愿高校名单、征集条件、征集办法等。第三，考生按照要求在规定时间内，登录河南省普通高校招生考生服务平台填报征集志愿。需要注意的是，征集志愿投档时，以当次征集的志愿为投档依据，即使原来报有这些学校志愿，也须重新填报。(洛报融媒·洛阳网记者 吕温)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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